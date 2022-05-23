Tatar, Narlıdere Emekli Astsubaylar Derneği ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de bulunan Narlıdere Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) heyeti ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, emekli astsubayların KKTC’nin yıllardır verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini belirtti.

Tatar, verilen mücadelenin, Doğu Akdeniz’de KKTC’yi yaşatmak amacıyla olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde, geçmişi unutmadan, bunun başarıyla gerçekleştirmekte olduğunun altını çizdi.

Yaşanan pandemi süreci, ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler geçirildiğini fakat bütün bunların geride kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman olduğu gibi geleceğe büyük bir umutla bakmaya devam edeceklerini söyledi.

- “Kendi egemenliğimiz ve özgürlüğümüzü sonuna kadar savunabilmiş, kahramanlıklarla ve büyük zaferlerle dolu şanlı bir tarihin temsilcileriyiz”

Tatar, Kıbrıs’ta çok acılar yaşandığını ve geçmişi ulusal zenginliklerle dolu bir halk olunduğunu belirterek, “Biz, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Atatürk’ün izinde ilke ve devrimlerini benimsemiş ve onun çizdiği yolda cesaretle yürümüş nesiller olarak direnmiş bir halkız. Şu anda da kendi egemenliğimiz ve özgürlüğümüzü sonuna kadar savunabilmiş, kahramanlıklarla ve büyük zaferlerle dolu şanlı bir tarihin temsilcileriyiz” şeklinde konuştu.

Bütün dünyaya “Kıbrıs’ta biz, en az Rumlar kadar egemeniz” diye haykırdıklarını ve federal bir anlayışa karşı olduklarını defalarca söylediklerini dile getiren Tatar, yeni siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüklerini ve Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı eşit egemen devlete dayalı bir çözüm modelini kabul edeceklerini kaydetti.

“Ata malına her zaman sahip çıkma noktasında burada ortaya konan irade, yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu yeni dönemde dik durmak, milletimize ve şehitlerimize olan borcumuzdur. Hâlâ kayıplarımız var. Nerede oldukları bilinmiyor. Kıbrıs’ın böylesine acı ve bir o kadar da zengin bir tarihi vardır. Yüreğimizde Türkiye sevgisiyle yeni nesilleri yetiştirmek ve onlara, milletimize yakışır bir gelecek hazırlamak görevimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.