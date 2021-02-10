Tatar-Nava görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Nava’ya, hellimin, KKTC ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, üretiminden sofraya gelene kadar birçok sektörün ortak yarar sağladığı Kıbrıs adasının kültürel değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, hellimin AB nezdinde coğrafi tescili ve ticaretine ilişkin uzun zamandır yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tatar, hellimin tescili ve ticaretine ilişkin varılacak mutabakatla, üreticilerin hem limanlarımızdan hem de Yeşil Hat üzerinden rekabet edebilir şekilde ürünlerini dünya pazarına ulaştırabileceklerini belirterek hem tescil tüzüğü hem de Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak tadilat konusunda sürdürülen çalışmalarda, AB’den yapıcı ve iki tarafın meşru haklarına saygılı bir tutum beklendiğini ifade etti.

Tatar, hellim konusunda sürdürülen çalışmaların kendi hassasiyetlerini de gözeterek kısa zamanda sonuçlandırılmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhatabına, KKTC olarak pandemiye karşı büyük bir mücadele verildiğini, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs adasına halihazırda gönderilmiş olan takriben 70,000 bin doz aşının sadece 4500 dozunun Kıbrıs Türk halkına ulaştırıldığını, bu paylaşımın adil olmadığını ve Kıbrıs Türk tarafının alması gereken sayının çok altında olduğunu aktardı.

Tatar, bu doğrultuda gerekli teslimat da dahil planlamanın hassasiyetle yapılması ve zamanlıca taraflarına duyurulmasının beklendiğini vurguladı.

NAVA: “AB’NİN 75 BİN COVİD-19 HIZLI TEST KİTİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TESLİM EDİLECEK”

Nava, hassasiyetlerin farkında olduklarını ve yapılan çalışmalarda bu hassasiyetlere öncelik vermekte olduklarını söyledi.

Yakın zamanda yeni bir aşı sevkiyatının olacağını ve sevkiyatın detayları hakkında tarafımızı önceden bilgilendireceklerini ifade eten Nava, bu aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların aşı üretimindeki sorunların bir yansıması olduğunu, bu sorunun aşılmaya çalışıldığını ve kademeli olarak bir takvim doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin payının gönderileceğini belirtti.

Nava, bununla birlikte önceden yapılan girişimler doğrultusunda, AB’nin 75 bin Covid-19 hızlı test kitini de önümüzdeki hafta Kıbrıs Türk tarafına teslim edeceklerini teyit etti.