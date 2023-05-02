Tatar: “Nesnel gerçekliği tahrip etmeden, hakikatı anlatmayı bir sanat gören anlayış elzemdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Nesnel gerçekliği tahrip etmeden, hakikatı anlatmayı bir sanat gören anlayış elzemdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle;

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilen 3 Mayıs, ülkemizde de basın ve ifade özgürlüğü konusunda farkındalık yaratılması maksadıyla yıllardır kutlanmakta, kurumsal manada basının içerisinde bulunduğu durum tüm boyutlarıyla bu özel günde değerlendirilmektedir.

Köklü bir tarihe sahip, güçlü bir geleneğe ulaşmış; Kıbrıs Türkü’nün toplumsal ve siyasi tüm evrelerinde her daim 'milli değerler' ve 'ortak akıldan' yana sağduyulu bir tutum sergileme erdemini gösteren Kıbrıs Türk basını, gelişen teknolojik olanaklara bağlı olarak niceliksel manada artan ‘haber portalı’, ‘web sitesi’ gibi medya kanallarıyla bugün nüfusa oranla fazla sayıda basın odaklarıyla ülke siyasetine yön verme kapasitesine erişmiştir.

Artan haber portalı sayısı ve kimi parti gazetelerinde çalışan elemanların nesnel gerçekliği manipüle edip siyasi saikle ve/ya çıkar beklentisiyle davranmalarına doğru orantılı olarak ne yazık ki KKTC basını geldiğimiz noktada bazı etik açmazlar da yaşamaktadır.

Görmeyene göz, işitemeyene kulak, konuşamayana dil olarak demokrasinin, çok sesliliğin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın halkı aydınlatırken; tarafsız, doğru habercilik ve basın etik ilkelerini rehber edinmesi büyük öneme sahiptir. Nesnel gerçekliği tahrip etmeden, hakikati anlatmayı bir sanat gören anlayışın tezahürü olması gereken basın kuruluşları ve gazetecilerin fikir özgürlüğü kisvesi altında, nefret söylemine varacak şekilde herhangi bir şahsa, kuruma ve/veya düşünceye yönelik onur kırıcı, küçük düşürücü bir üslupla ve hasmane bir tutumla saldırılmaktan imtina etmeleri gerekmektedir.

Yargısız infazla haysiyet cellatlığına varacak yayınlar yapmak kamu menfaati ve toplumsal barış adına büyük tehlikeler de barındırmaktadır. Sosyal adalet ve kamu menfaatini rehber edinen, etik normlara bağlı ve kendi kendini denetleyecek bir medya kültürü aydınlık günlere ulaşmamızın teminatı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk basınına katkı sağlayan her bir değerli bireyin 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nü en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım.”