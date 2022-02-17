Tatar, Nobel kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nobel kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile çevrimiçi görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Aziz Sancar gibi değerli isimlerin Kıbrıs’ta izlenilen egemen eşit iki devlete dayalı yeni siyaseti desteklemelerinin ve verilen mücadeleyi anlatmalarının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Sancar’ın büyük önem verdiği ve “manevi kızı” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya da bu görüşmeyi organize etmesinden dolayı teşekkür etti.

KKTC’de Covid-19 sürecinin iyi yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanmayla omicron varyantının ardından dünyada bir rahatlama olacağı beklentisi olduğunu söyledi.

Sağlık sisteminin tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta durmasının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin de bu süreçte büyük katkılar sağladığını da belirtti.

“RUM ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin Kıbrıs Türk tarafının gösterdiği esnekliklere rağmen Rum tarafının kabul edilemez önerileri nedeniyle sonuçsuz kaldığını ifade ederek, Rum zihniyetinin değişmediğini ve Kıbrıs’ı bir Helen adası yapma amacıyla hareket etmeye devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu ve Rum-Yunan ikilisinin lehine çevrilmeye çalışılan bir ortaklığı Kıbrıs Türk tarafının asla kabul etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hem Türkiye’nin güvenliği hem de Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için hava sahasında ve Mavi Vatan’daki hak ve hukuku korumanın önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği ile ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın sağlanabileceğini vurguladı.

SANCAR

Prof. Dr. Aziz Sancar ise, Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri kendileriyle eşit olarak kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadele ve hatıralarının yeni kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine işaret etti.

Çevrimiçi görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.