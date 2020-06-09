Tatar: "Normalleşme sürecini dikkatli davranarak atlatmamız gerekiyor"

Başbakan Ersin Tatar, Mücahitler Sitesi’ne taşınan Kıbrıs Türk Mücahitler Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora, Başbakan Ersin Tatar’ın davetlerini kabul edip kendilerini ziyaret etmelerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Korona virüs salgınında virüse karşı tüm toplum olarak yapılan mücadeleyi dile getiren Bora, virüsten sonra insanların meydanlara inip birtakım eylemler yapmasının son derece üzücü ve kaygı verici olduğunu söyledi.

Sorunların istişare edilerek çözülebileceğini kaydeden Bora, Başbakan Tatar’a Derneği ziyaret ettiği için teşekkür etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın bugün yıllardan beri özledikleri ve şuanda taşınmaya başladıkları Mücahitler sitesinde ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Derneğin Mücahitler Sitesi’ne taşınması yönünde hükümetin çabasına ve onay veren GKK’ya teşekkür eden Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelelerinde çok önemli görevler üstlendiğini ve davanın selamete taşınması için de halen önderlik yaptığını kaydetti.

“SÜHEYLA KÜÇÜK’E ALLAHTAN RAHMET DİLERİM”

Dün yaşamını yitiren Kıbrıs’ın ilk First Lady’si ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet dileyen Tatar, oğlu Mehmet Küçük ile istişare ettiklerini, cenaze töreni için gerekli temasları yaptıklarını ve ayrıntıları da ileriki günlerde paylaşacaklarını belirtti.

“SALGIN SÜRESİNDE HALKIN DUYARLILIĞIYLA BÜYÜK BAŞARI SAĞLANDI”

Korona virüs salgın döneminde Kıbrıs Türk halkının büyük ve özverili çalışmalarla büyük başarı elde ettiğini dile getiren Tatar, KKTC algısının bir kez daha dünyaya çok olumlu şekilde yayıldığını gördüklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının elde ettiği büyük başarının yanısıra halkın mücadele ruhu ile halk olma özelliğini bir kez daha kanıtladığını dile getirdi.

EKONOMİK PROGRAMLAR ÇALIŞILIYOR

Ekonomik esenlik, refah ve mutluluğun sağlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşmalar yapıldığını, KKTC’ye 2.3 Milyar bir kaynağın aktarılarak çeşitli projelerle altyapı ve reel sektörün güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren Tatar, kamu maliyesine katkı içeren bu desteğin çalışmalarını sürdürdüklerini ve 15 Haziran’da da ikinci ekonomik paketin çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

Kamu çalışanları ve reel sektör çalışanları için bir takım düzenlemeler için çalışıldığını söyleyen Tatar, bu çalışmaların yapıldığı sırada eylemlerle sokaklara dökülmek, caddeleri tıkamanın yanlış olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarla iyi bir ekonomik ortam sağlanmaya çalışılırken çalışmaların gölgelenmesinin kendisine göre çok yanlış olduğunu ifade eden Tatar, demokrasinin gereği diyaloğun yapılmakta olduğunu kaydetti.

Virüs sonrasında herkesin elini taşın altına koyduğunu ve normalleşme süreci devam ettiğine işaret eden Tatar, eski günlere dönmenin çok kolay olmayabileceğini söyledi.

Kapıların açılmasının da gündemde olduğunu fakat bunların şartları olduğunu söyleyen Tatar, Sağlık konusunun çok önemli olduğunu ve tüm uzmanların tavsiyesi dinlenerek tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Tatar, halk ile sürekli diyalog içinde olduklarını ve normalleşme süresini de yavaş yavaş ve dikkatli davranarak atlatmak gerektiğini kaydetti.