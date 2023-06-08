Tatar: “ODTÜ’nün bu adadaki yatırımları, öğrenci potansiyeli ve sosyal hayata katkı koyması mutluluk vericidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin bu adadaki yatırımları, öğrenci potansiyeli ve sosyal hayata katkı koyması mutluluk vericidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki en önemli üniversitelerden bir tanesi olduğunu belirterek, Kalkanlı’ya kazandırılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün bölgeye büyük bir kalkınma sağladığını vurguladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bugüne kadar nitelikli öğrenci alma prensibiyle kaliteli bir eğitim verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yapılan çalışmaların önemine değindi.

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin uzun vadeli hedefleri vardır. KKTC, bir eğitim adasıdır ve farklı ülkelerden gelip üniversitelerimizde eğitim alan öğrenciler bulunmaktadır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin bu adadaki yatırımlarının, öğrenci potansiyeli ve sosyal hayata katkı koymasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Tatar, bugüne kadar hizmet veren herkese teşekkürlerini sundu.