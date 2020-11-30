Tatar: "Öğrencilerin yılbaşından sonra geri gelmesi konusu değerlendirilmeli"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomi ve sağlık alanlarında, siyaseten başarılarını sürdürebilmesinin öneminin altını çizdi ve sağlık yanında ekonomiyi de ayakta tutmak gerektiğini, bu manada üniversitelerin üstlendiği görevin fevkalade önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yabancı yükseköğretim öğrencilerinin ülkeye geri gelmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, teknolojinin ve iletişimin imkanlarıyla gerçekleşen “online eğitimin” bir başarı olduğunu lakin ekonomik getirisi nedeniyle yüz yüze eğitimin gerekliliğine işaret etti.

KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke durumuna geldiğini ve bunun bir başarı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen 50 bin öğrencinin en azından bir kısmının geri gelmesi konusunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda üniversiteler ve devletin beraber karar alarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin başarısı ve yapmakta olduğu yatırımlarla KKTC’nin bir eğitim adası olduğunun kanıtlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bir eğitim adası olarak başarısının devam etmesinin gelecek açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin sürekli olarak yatırıma önem vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı, UKÜ yönetimine başarılar diledi.