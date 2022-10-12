Tatar: “Önemli olan UBP’nin kazanması ve KKTC’nin çok daha emin adımlarla geleceğe yürümesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Önemli olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kazanması, KKTC’nin çok daha emin adımlarla geleceğe yürümesidir” diyerek, egemenlik mücadelesinin taçlandırmasında UBP’nin çalışmalarının önemine dikkat çekti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise, aralık ayında yapılacak yerel seçimin ülke ve UBP için önemine vurgu yaparak, “UBP sizlerle birlikte bu seçimde en çok belediyeyi alan parti olacak” dedi.

UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolasıyla Elysium Park’ta gerçekleşen resepsiyonun açılış konuşmasını yapan UBP Genel Sekreteri OğuzhanHasipoğlu ise, “Biz 'devletimiz' diyoruz. Onlar 'federasyon' diyorlar. Biz 'Kapalı Maraş’ı vatan toprağı yaptık' diyoruz, onlar 'Kapalı Maraş’ı Birleşmiş Milletlere devredelim' diyorlar. Biz 'devletimiz, egemenliğimiz' diyoruz, onlar 'tek alternatif federasyon' diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Biz 'devletimiz' diyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, parti milletvekili, bürokrat ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye AK Parti’den temsilciler de katıldı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimde adaylıkları kesinleşen 7 UBP belediye başkan adayının da açıklandığı resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel ve Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu birer konuşma yaptı.

-Tatar: “ UBP’nin başarısı, KKTC’nin başarı olarak ortaya çıkacaktır”

Cumhurbaşkanı Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 47 yıl önce UBP’yi kuran, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını yad etti.

Yarım asırlık dönemde KKTC’nin her anlamda gelişmesi ve kökleşmesi için emek harcayan tüm UBP’lileri kutlayan Tatar, UBP’lileri birbirine bağlayan iki unsur olduğuna dikkat çekti: “KKTC’ye inanmak ve Anavatan Türkiye ile ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek.”

Tatar, UBP’nin bu ülkenin sigortası ve temel taşı olduğunu belirterek, UBP’nin başarısının KKTC’nin başarısı olarak ortaya çıkacağını kaydetti.

- “Maraş açılımıyla, ülke ekonomisi ve turizmine büyük bir potansiyel kazandırdık”

Kendisinin de partinin her kademesinde çalışmış biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yine partililerinin desteğiyle Cumhurbaşkanı olduğunu ve o günden beri beraber mücadele verdiklerini söyleyerek, son yıllarda bir takım olağanüstüsü tarihi gelişmelere şahitlik ettiklerini, yeni siyasetlerini dünyaya duyurmanın hep beraber gururunu yaşadıklarını aktardı.

Tatar, ilk olarak Cenevre’de artık federasyon görüşmeyeceklerini anlattıklarını ve adada egemen eşit 2 devletin varlığını tüm dünyaya duyurduklarını, ardından ise, egemenliğin bir unsuru olarak Maraş açılımını yaptıklarını ve pandemiye rağmen 2 yılda 750 binden fazla ziyaretçinin gittiği Maraş’la ülke turizmine ve ekonomisine büyük bir potansiyel kazandırdıklarını aktardı.

“20 Eylül 2022 tarihinde bir tarih yazılmıştır” diyerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına da değinen Tatar, Erdoğan’ın dünyaya verdiği mesajın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit statü hakları tescil edilirse Kıbrıslı Türkler resmi müzakerelere başlayacaklar” ve “Artık KKTC’yi resmi olarak tanımanız gerekir” ifadelerini paylaştı ve tekrardan Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

- “Tüm mücadelemiz duyurulmakta ve uluslararası toplumla paylaşılmaktadır”

Dün Erzincan’da katılmış olduğu Uluslar arası Türk Sempozyumu’nda AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın da KKTC’nin gözlemci statüsünde katılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Tatar, "Mücadelemiz duyurulmakta ve uluslararası toplumla paylaşılmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinin ne kadar kıymetli olduğuna da değinen Tatar, “Ben hep söyledim. Anayasa’ya göre tarafsız olmam gerekmektedir. Ama benim gönlüm beni siyasetimi destekleyen partidedir” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye inanan ve halkının egemenlik ve refah içerisinde yaşayabilmesine katkı koyanlar sayesinde, uluslararası temaslarda, halkın mutlak hak ve çıkarlarını korumakta güç kazandıklarını kaydeden Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşananlar ve Ukrayna’da yaşanan savaşın Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

- “Egemenlik mücadelemizin taçlandırılması için sizlerin çalışmaları son derece önemli”

Güney Kıbrıs’ın, silah ambargosunun kalkmasıyla, bu yıl 170 milyon euro silahlanmaya para harcayacağını açıkladığına işaret eden Tatar, halen toplum içerisinde beşinci kol faaliyetleriyle uğraşan kişiler olduğunu söyledi ve “Sanıyorum Kıbrıs Türk halkı tarafından zamanı geldiğinde cezalandırılacaklardır. Onların yolu yol değildir” ifadelerini kullandı.

Tatar, birlik ve beraberliğe duyulan ihtiyacın altını bir kez daha çizerek, gelecek süreçte mutlak surette parti merkezinin verdiği kararlara uyulması gerektiğini ifade etti ve “Önemli olan UBP’nin kazanmasıdır. KKTC’nin çok daha emin adımlarla geleceğe yürümesidir. Egemenlik mücadelemizin taçlandırılması için sizlerin çalışmaları son derece önemlidir” dedi.

- Üstel: “Anavatan Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ve KKTC’yi ileri taşıyacağız”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise, 1975 yılında kurulan UBP’nin bugüne kadar çok büyük başarılara imza attığına dikkat çekerek, UBP’nin hemen ardından Federe Devleti, ardından da 1983’te KKTC’yi kurduklarını ve “Cumhuriyeti kurduk, yaşatacağız” dedikleri kaydetti.

Geçen haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmadan da söz eden Üstel, Erdoğan’ın 2 eşit egemen devletin varlığını vurgulayarak, KKTC’nin tanınması için dünyaya çağrıda bulunduğunu kaydetti. Bu sırada ise, Kıbrıs Türk toplumundan bazı kişilerin Güney Kıbrıs’tan bir partiyle iş birliği protokolü imzaladığını belirten Üstel, “Böyle günlerden geçerken, biz Anavatan Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ve KKTC’yi ileriye taşıyacağız” dedi.

Pandemi, savaş, dalgalanan döviz ve ekonomik krize rağmen halkın rahat etmesi için tüm kararlılıklarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Üstel, ülkenin bir turizm ülkesi ve bir eğitim adası olmasına öncülük edenin UBP olduğunu ifade etti.

- “Biz 18 belediye olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Belediye reformu ve yerel seçimler hakkında da konuşan Başbakan Üstel, hükümet programında açıkladıkları şekilde bir belediye reformu gerçekleştirdiklerini ve ağustos ayına kadar devam eden ve muhalefet partilileriyle sürdürdükleri çalışmaların sonucunda 18 belediyede karar kıldıklarını anlatarak, “Bizimle iş birliği yapan arkadaşlar, ardından bu seçimi Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. 27 Kasım olan seçim tarihi, 25 Aralık’a ertelendi. Ne fark etti?” diye sordu.

Belediye sayılarının düşürülmesi kararının da yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını aktaran Üstel, mahkeme kararının “18 belediye kalması yönünde” olacağına inandıklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini açıkladı.

“Bu seçim bizim için çok önemlidir. Bu seçim ülke için çok önemlidir. Bu seçimde bize kazanacak adaylar lazım. Kazanacak adaylarla bu yolu yürüyeceğiz” şeklinde konuşan Üstel, UBP’nin en çok belediyeyi alan parti olacağına inanç belirti.

- “Bu seçimde darılma, gücenme yok”

Üstel, birlik içerisinde hareket etmenin önemi hakkında da konuşarak, herkesin merkezin gösterdiği adayı desteklemesi çağrısında bulundu ve “Bu seçimde darılma, gücenme yok” dedi ve partilileri çalışmaya, gerekeni yapmaya davet etti.

Resepsiyondaki kalabalığa da değinen Üstel, Bu akşamki katılımla bizi seyredenlere cevabını verdiniz. ‘UBP bitti, tükendi diyorlar. En güzel cevabı bu akşam sizler verdiniz. Ben inanırım 25 Aralık’ta en güzel cevabı muhalefet partililere yine sizler vereceksiniz” şeklinde konuştu.

- Hasipoğlu: “İnsanımız, siyasi temsil yönünden aradığı kimliği ve kurumu ‘güneşin’ etrafında bulmuşlardır”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise, “Ulusal Birlik Partisi’nin 47’ncı yılını yine başımız dik, onurla ve gururla hep birlikte kutlarken, 47 yıl önce bugün Ulusal Birlik Partisi’nin temelini atanlara, özveri ile bugünlere taşıyanlara, bu parti için yüreğini ortaya koyanlara, emeğini, alın terini maddi manevi katkılarını esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunarım. Bu yolculuğumuzda yitirdiğimiz, aramızda olamayan büyüklerimize Allahtan rahmet dilerim” dedi.

UBP’nin, kurulduğu günden beri yüce menfaatlerinin birlik ve beraberliğinin sağlandığı, güçlendiği oranda korunacağına inanarak siyasal yaşamını sürdürdüğünü belirten Hasipoğlu, “O nedenle Ulusal Birlik Partisi’nin gücü birliği olmuştur” ifadelerini kullandı ve ulusal birliğin önemine inanan Kıbrıs Türklerinin aradıkları siyasi kimliği ve kurumu “güneşin” etrafında bulduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmayı da selamladıklarını söyleyen Hasipoğlu, “Bu duyuruyla birlikte hepimize daha büyük sorumluluk düşmekte olup, el birliği ile KKTC’nin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

- “UBP’nin 47 yıllık sürede ülkede her alanda sağladığı kazanımlar asla yadsınamaz”

Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin 47 yıllık sürede ülkeye kazandırdığı eserler, halka sunduğu hizmetler, başta ekonomi, demokrasi ve sosyal yaşamın her alanına sağladığı kazanımların asla yadsınamayacağını ifade etti.

Hasipoğlu, 2 devletli çözümün bir gereği olarak Cumhurbaşkanı’nın Maraş’ın açılımına, hükümetin ve UBP’nin sahip çıktığını da söyleyerek, “Biz 'devletimiz' diyoruz. Onlar 'federasyon' diyorlar. Biz 'Kapalı Maraş’ı vatan toprağı yaptık' diyoruz, onlar 'Kapalı Maraş’ı Birleşmiş Milletler’e devredelim' diyorlar. Biz 'devletimiz, egemenliğimiz' diyoruz, onlar 'tek alternatif federasyon' diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Biz devletimiz diyoruz” şeklinde konuştu.