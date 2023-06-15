Tatar: “Onun (Denktaş) mücadelesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas parametreleridir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas parametreleridir” diyerek, egemenlik ve devletin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anarak, yeni siyaseti şekillendirmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Bolu’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykelinin açılış töreni nedeniyle “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Rauf Raif Denktaş” konulu panel düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Balyemez üstlenirken, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kıbrıs’ta 21 Aralık 1963’te başlatılan Kanlı Noel saldırıları ve Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine desteğini anlatan video gösterildi. Ayrıca Kıbrıs’taki güncel gelişmeleri anlatan Cumhurbaşkanlığı videosu da katılımcılara sunuldu.

Daha sonra açılış konuşmaları yapıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında herkesi selamlayarak, anlamlı toplantıda olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu kaydetti. Bolu’ya Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın heykelinin dikilmesiyle KKTC’nin mücadelesinin yaşatılacağını ve gençlere aktarılacağını dile getiren Tatar, “Bizim mücadelemiz çok uzundur” dedi.

Osmanlı devletinin coğrafyada varlığını sürdürebilmesi için Kıbrıs’ın Osmanlı devletinin yönetiminde olmasının önemli olduğunu belirten Tatar, Osmanlı’nın Kıbrıs’ı 350 yıldan fazla bir süre yönettiğini söyledi.

Vatan toprağı Kıbrıs Adası’nın İngiltere’ye kiralandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere adaya adım atarken Serdar Denktaş’ın dedesi Şeherli Mehmet’in ağladığını anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının o günden sonra Türk askerinin adaya gelişini beklediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük bir özlemle izlendiğini ifade eden Tatar, daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın sahneye çıktığını belirtti. Tatar, Denktaş’ın hep Atatürk’ü kendine örnek aldığını vurguladı. Tatar, Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün mutlaka İngiliz Sömürge Yönetimi’nden kurtulacağını bildiğini kaydetti.

Rauf Raif Denktaş’ın bir hukukçu olarak Dr. Fazıl Küçük’ten bayrağı devralıp, Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu savunduğunu dile getiren Tatar, Denktaş’ın, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş anlaşmasında Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının önemini ve Kıbrıs Türk halkının bu şekilde varlığını sürdürebileceğini bildiğini vurguladı.

“Kıbrıs, Kıbrıslılarındır” gibi muhalif söylemleri eleştiren Tatar, “Biz kendi kendimizi elbette yönetebiliriz ama senin arkanda bir Türkiye’nin duruşu olmazsa sen orada bu haçlı zihniyetine karşı nasıl varlığını sürdürebileceksin?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik ve iki devletin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.

Annan Planı’na ulusalcılar olarak kaşı durduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Orada bizimle dalga geçtiler… Biz ‘evet’ dedik, onlar ‘hayır’ dedi. Rumları AB’ye aldılar” dedi. Batı’ya, “İşlerine geldiğinde hukukun üstünlüğü, işlerine geldiğinde siyasi karar” eleştirisi yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle yeni siyasetin önemli olduğunu vurguladı. Garantörlüğün modasının geçtiği iddiasına da tepki gösteren Cumhurbaşkanın Tatar, “Mavi Vatan Türk gölü gibi…” diye konuştu.

Türk askeri çekildiğinde, garantörlük bittiğinde Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü sürdürmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok dikkatli olmamız gerek, Kıbrıs’ta büyük bir mücadele içerisindeyiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk milletinin kopmaz parçası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta ileride bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde, iki egemen bağımsız devletin iş birliğiyle olabilir” vurgusu yaptı. Tatar, Türkiye’nin tamamıyla bu siyasetin arkasında olduğuna vurgu yaptı.

-“Egemenlik ve devlet bizler için vazgeçilmezdir”

Denktaş’ın mücadelesine işaret eden Tatar, “Onun mücadelesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas parametreleridir” vurgusu yaptı. “Egemenlik ve devlet bizler için vazgeçilmezdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ı anarak onun söylediklerini kaydederek, yeni siyaseti şekillendirmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Denktaş’ın devlete sahip çıkılması gerektiğine her zaman dikkat çektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer bir halk kendi geleceğini tayin edemezse ve başkalarının boyunduruğu altına girerse, yok olur” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasında yerini almasının önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklardan payını alması için KKTC egemen devletinin TC ile iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Yunanistan’ın hayalinin Kıbrıs’a kadar uzanan, “büyük Yunanistan” olduğunu dile getiren Tatar, “Böyle bir şeye bizim milletimizin onay vermesi mümkün değil” dedi.

Kıbrıs’ta katliamlar olurken, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile yeni sınırların çizildiğini kaydetti. Denktaş’ın Türk askerini adaya getiren insan olarak bilinmek istediğini dile getiren Tatar, “Kıbrıs bir milli dava, tarihten gelen hakkımız, hukukumuz…” diye konuştu.

-“Biz onun öğrencileriyiz… Bizlere miras kalmıştır”

“Biz onun, Cumhurbaşkanı’nın öğrencileriyiz” diyen Tatar, “Rauf Raif Denktaş bizim büyüğümüzdü. Milliyetçi bir insandı. Türk dünyasının lideri haline gelmiştir. Bizlere miras bırakmıştır” vurgusu yaptı.

-Kılıç

Bolu Valisi Erkan Kılıç da, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı anısına düzenlenen program nedeniyle bir arada olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a Bolu’da şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Denktaş’ın, 15 Kasım 1983’te kurulan KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Kılıç, Denktaş’ın Kıbrıs meselenin uluslararası alanda duyulmasını sağladığını belirterek, “dava adamı” Denktaş’ın büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığının altını çizen Kılıç, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs Türklerinin sesinin dünyaya duyulmasında büyük katkıları olduğunu vurguladı. Devletin kararlılıkla Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma çabasını sürdürdüğünü dile getiren Kılıç, ahde vefalarını Bolu’ya dikilecek heykel ile göstereceklerini kaydetti.

-Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, ev sahibi olarak herkesi selamladı. “Bizi bir araya getiren KKTC’nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş… Toros…” diyen Özcan, milli mesele olan Kıbrıs konusunda 85 Milyon olarak Kıbrıs Türk halkının arkasında olduklarını söyledi. Özcan “Bizim için adada resmi devlet olan KKTC’dir” vurgusu yaptı.

-Haberal

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da, “Ne mutlu ki ülkemiz var… Ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var” diyerek, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarını andı.

KKTC’yi kuran ve bu noktaya getiren herkese teşekkür eden Haberal, KKTC’nin yaşamasına katkı sağlamanın görevleri olduğunu kaydetti. Haberal, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirterek, “Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayatı pahasına KKTC’nin kurulmasını sağladı” dedi.

-Karakuş

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, KKTC’nin, bin bir zorlukla kurulduğunu ve yıldız gibi parladığını belirtti.

-Yamaner

Rauf Raif Denktaş’ın heykelinin yapımını üstlenen Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner ise konuşmasına, “KKTC Devleti’nin tanınması sürecinin sizinle noktalanmasını diliyorum” diyerek, başladı. Yamaner, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın vatan sevdalısı her kişiye örnek olacak dava adamı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta tamamlanamayan Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı gördüğünde üzüntü yaşadığını dile getiren Yamaner, Bolu Belediye Meclisi üyelerinin kararıyla Denktaş’ın isminin bir bulvara verilmesinin ardından heykelin yapımına karar verildiğini anlattı. Yamaner, Denktaş’ın Bolu’da yaşatılacağını ve unutulmayacağını kaydetti.

-Serdar Denktaş ve Ergün Olgun Denktaş’ı anlattı

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesine yakından şahit olan Serdar Denktaş ve Ergün Olgun panelde, “baba Denktaş’ı” ve “lider Denktaş’ı” anlattı.

Serdar Denktaş konuşmasında, Denktaş’ın Atatürkçülüğü yaşam biçimi haline getirdiğini vurguladı. “KKTC’nin dünyada birçok ülkeye demokrasi dersi verebilecek bir devlet olarak kurulduğunu kaydeden Denktaş, Kuzey Kıbrıs’ta mücadeleye devam etmenin bundan sonraki nesillerin görevi olduğunu söyleyerek, “İnanıyorum, başaracaklar” dedi.

Annan Planı döneminin geçirdikleri en zor dönemlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Denktaş, iki toplumlu, iki kesimli federasyon tezinin Türk tezi olduğunu belirterek, buna karşın Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Rumların federasyondan anladığının aynı şey olmadığına dikkat çekti. Kıbrıslı Rumların da aslında Türk askerinin adada olmasında memnun olduğunu dile getiren Denktaş, bu kadar baskı ve ambargoya rağmen Kıbrıs Türk halkının geldiği noktanın azımsanmayacak seviyede olduğunu vurguladı.

-Olgun

Kıbrıs Adası’nın kritik bir noktada olduğunu dile getiren Ergün Olgun, Kıbrıs’ın stratejik öneminden bahsetti. Tarih boyunca Kıbrıs’ta hakimiyet kurulmak istendiğini ifade eden Olgun, son dönemdeki gelişmelerin de Kıbrıs Adası’nın önemini artırdığını belirtti. Olgun, Kıbrıs adasının üzerindeki rekabet ortamının çok hassas bir noktada olduğunu kaydetti.

Denizler korunmazsa Anavatan Türkiye’yi korumanın mümkün olmadığını dile getiren Olgun, “Mavi Vatan’ın gerçek anlamda mümkün olabilmesi için KKTC’nin varlığı şart” dedi. Rumların yumuşak karnının Kıbrıs olduğunu ifade eden Ergün Olgun, Mavi Vatan doktrininin yaşaması için KKTC’nin çok önemli olduğunu belirtti.

Rauf Raif Denktaş’ın siyasi mücadele yanında TMT’nin kurulmasında liderlik yaptığını ifade eden Olgun, Denktaş’ın, siyasi mücadelede Kıbrıs Türkü’nün egemen eşit olarak tescil edilmesinde çok büyük mücadelesi olduğunu söyledi. KKTC’nin kurulmasını nerdeyse tek başına sağladığını kaydeden Olgun, en son Türk devletinin kurulmasında Denktaş’ın adını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Panelin tamamlamasının sonrasında plaket takdimi yapıldı.