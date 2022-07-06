Tatar, Orman Dairesi eski müdür ve çalışanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orman Dairesinin eski müdür ve çalışanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında oksijen, çevre ve sağlıklı yaşam için ormanlara ihtiyacın büyük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son çıkan yangınlarda zarar gören ormanları en kısa zamanda ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.

Tatar, yasaların kendisine verdiği yetki çerçevesinde, halkın tüm kesimleriyle yangın sonrası yaşanan ekolojik yıkımın yaralarını sarmak için dayanışma ruhuyla çalışıp üzerine düşeni yapmaktan asla imtina etmeyeceğine dikkati çekerek, “Yangından sonrasını planlamak, yanan bölgelerin rehabilitasyonu için tüm paydaşlarla çözüm politikaları üretmek, önceliğimiz olmalıdır” dedi ve Orman Dairesinin eski müdür ve çalışanlarına, yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.