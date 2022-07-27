Tatar, Osmaniye’de Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye temasları kapsamında 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’nı ziyaret etti.

Tatar, kışladaki karşılanmasının ardından ziyaretçi defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kıbrıs’a çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50’nci Piyade Alay Komutanı Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun şehit olduğunu ifade ederek, Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun Kıbrıs’ta Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde yattığın belirtti. Tatar, Karaoğlanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

Şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını, hizmetlerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Mavi Vatan’da sürdürülen yeni siyasetin o bölgedeki hakimiyetin KKTC’nin bekası için çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin 5’nci Cumhurbaşkanı olarak Osmaniye’yi ziyaretinin Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun hatırası açısından önemini belirten Tatar, “Türk askeri, Kıbrıs’ta Türk halkının geleceği ve güvenliği için çok önemlidir” dedi.

Türk askerinin Kıbrıs’a barışı getirdiğini ve barışın hem Türklere hem Rumlara geldiğini dile getiren Tatar, 1974’ten beri Kıbrıs’ta kan dökülmediğini, barış ve huzurun devam ettiğini söyledi.

-“Eksik olan anlaşma”

Kıbrıs’ta eksik olanın anlaşma olduğunu ifade eden Tatar, bunun da yeni siyasete göre egemen eşitlik temelinde uzlaşı gerektirdiğini söyledi. Tatar, anlaşma olsun olmasın Kıbrıs Türk halkının talebinin Türk askerinin adada kalması olduğunu kaydederek, Türk askeri varlığının caydırıcı güç olarak Kıbrıs’ta varışın ve huzurun teminatı olduğunu söyledi. Tatar, “Kıbrıs’ta Türk askerinin varlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü bizlerin kırmızı çizgisidir” dedi.

Ziyareti sırasında Tatar’a Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun özgeçmişi hakkında brifing de verildi.

Halil İbrahim Karaoğlanoğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Kıbrıs'a ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alayı'nın komutanıydı. Karaoğlanoğlu, harekâtın ikinci gününde 21 Temmuz 1974 tarihinde bir havan mermisi ile ağır yaralanarak, hayatını kaybetmişti.