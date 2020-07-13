Tatar, özel jet soruşturması için Çarşamba günü ifade vereceğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar “özel jet” konusunda polisin sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde Çarşamba günü ifade vereceğini açıkladı, bir an önce raporun ortaya çıkmasını ve kamuoyuna da açıklanmasını istediğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise kendisinin de bu soruşturma için ifade verdiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, yakında süresi dolacak İskele Yeniboğaziçi Gazimağusa Emirmanesi’ni mevcut şekliyle karşısına gelirse yine imzalamayacağını söyledi.

“Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu sürüyor. Toplantıdaki konuşmalarda, güncel konular da ele alınıyor.

Genel Kurul’da sonraki sözü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt veren Çavuşoğlu, KHK’nın öğretmen sınavlarıyla ilgili takvimi çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda birçok söylem üretildiğini dile getirdi.

Öte yandan kendilerinin 6 Haziran’da, KHK üyelerinin eksik olduğu bir dönemde, komisyon üyeleriyle görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Maliye’den yetkileri alarak münhalin ilanıyla ilgili prosedürü başlattıklarını kaydetti.

6 Haziran’daki görüşmede, eğer 3 Temmuz’a kadar nakiller de yapılabilirse bu sınavların yapılabileceğiyle ilgili bir görüş alışverişinde bulunulduğunu anlatan Çavuşoğlu, nakil listeleri için yoğun çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bunun yanında teknik olarak tüm branşlardan birer münhal ilan ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu sınavın yapılması halinde eğer seçim yasakları nedeniyle mülakat yapılamayacak olursa sıraya göre atama yapılabileceğini ifade ettiklerini anlattı.

“Her kim ki geçici öğretmenlikten siyaset yapabileceğini düşünür, kaybeder” diyen Çavuşoğlu, geçici öğretmenliklerle ilgili kimsenin ileri geri konuşmamasını istedi, hükümetten gelip geçen hiç kimsenin sıralama yöntemine gitmediğini söyledi.

Bunun üzerine Meclis’te tartışma çıktı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülkenin tarihinde hakkı teslim edilmesi gerekenler olduğunu ancak bugüne kadar sadece Mehmet Ali Talat’ın sıralama sınavı yaptığını, ikincinin de kendisi olduğunu ifade etti ve bu sıralama sınavının devamını çok istediklerini anlattı.

“Bu sorun hepimizin ortak sorunudur” diyen Çavuşoğlu, “Geçici öğretmenlikten murat ettiğim hiçbir siyasi gelecek yoktur” dedi ve atanan bazı öğretmenlerin bazılarının eğitimde çok fayda sağladığını, birçoğunun da arzu edilen faydayı sağlayamadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu bağlamda müfettiş sayısındaki azlığa işaret etti.

Geçen yıl yine öğretmen atamalarının gecikmesiyle ilgili büyük mücadele verdiğini dile getiren Çavuşoğlu geçici öğretmenlikler üzerinden siyaset yapma düşünceleri olmadığını vurguladı.

Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Erhürman yerinden söz alarak kendisini öyle bir şeyle suçlamadığını söyledi.

Çavuşoğlu tüm siyasi partilerin olduğu bir komisyon kurulsa bile benzeri tartışmaların yaşanacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak geçen Cuma öğleden sonra KHK Başkanıyla kendisinin de görüştüğünü, rahatsızlığını dile getirdiğini ve bu sınavın mutlaka yapılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Özersay, KHK Başkanı’nın bazı sıkıntılar olduğundan bahsettiğini ancak dört koldan çalışılırsa bunun mümkün olabileceğini dile getirdi.

Bu konu üzerinden siyaset yapacak bir eğitim bakanı olmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin mesleki yetersizlik göstermesi halinde bunun öğrencilere vereceği zarara işaret etti.

Seçim yasaklarına kadar olan sürenin 30 günden az olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Sendikaların eylemine işaret eden Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan kaynaklanan hiçbir gecikme olmadığını, hükümetin de böyle bir politikası bulunmadığını dile getirdi.

Yerinden söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de kendi dönemlerinde yaptıkları uygulamalara değindi, bir iki istisna dışında listelere bakılarak geçici öğretmen atadıklarını anlattı.

TATAR: “BAĞIRMAKLA BİR ŞEYE ÇARE BULAMAYIZ”

Ardından Başbakan Ersin Tatar söz aldı. Yaz aylarında Meclis’in çalışması için birlikte alınan karar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tatar, kürsüyü kullanıp “avaz avaz bağıranların” amacının ne olduğunu merak ettiğini dile getirdi. “Bağırmakla bir şeye çare bulamayız mesele gerçekleri görebilmektir” diyen Tatar, makul bir ses tonuyla da derdin anlatılabileceğini ifade etti.

Kendilerinin pandemi sürecini nasıl yönettiklerinin ortada olduğunu belirten Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın rapor konusunda yaptığı açıklamaya işaret ederek, konunun gündeme bu şekilde getirilmesine anlam veremediğini söyledi, meselenin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Raporu hazırlayanların ‘bizim insanlarımız’ olduğunu hatırlamak gerek” diyen Başbakan Tatar, her şeye siyaset bulaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Emirname konusunda bir planları olduğunu, karşılıklı olarak bunun görüşüldüğünü söyleyen Tatar, öncekiyle aynı noktada olduklarını anlattı.

“MEVCUT ŞEKLİYLE GELİRSE YİNE İMZALAMAM”

Başbakan Ersin Tatar, emirnameyi 1 Ocak’ta o günkü haliyle imzalamadığını, gerekçelerini de söylediğini hatırlatarak mevcut şekliyle karşısına gelirse yine imzalamayacağını açıkladı.

Bu sırada bazı milletvekillerinin yerinden sorduğu sorular nedeniyle tartışma yaşandı.

Konuşmasını sürdüren Başbakan Tatar, YYK’nın çok önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret etti.

“JET MESELESİNDE ÇARŞAMBA GÜNÜ POLİS BENDEN DE İFADE ALACAK”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın polis şiddeti ve jet kriziyle ilgili polis raporları konusunda yerinden sorduğu üzerine Tatar, jet meselesi konusunda polisin Çarşamba günü kendisinden de ifade alacağını kaydetti.

ÖZERSAY İFADE VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise kendisinden de ifade alındığını açıkladı.

Başbakan Tatar, raporun bir an önce ortaya çıkmasını istediklerini, polisin geniş çaplı bir soruşturma sürdürdüğünü söyledi. Tatar, raporun kamuoyuna da açıklanacağını ifade etti.

Tatar, polisin kişisel hatası varsa bunun da soruşturulacağını ve gerek görülürse ceza verileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin “siz bu insanlarla görüştünüz mü?” sorusu üzerine “hayır” cevabını veren Tatar, kabinesinden birinin görüşüp görüşmediği sorusu üzerine de Özdenefe’den kendisini sorguya çekmemesini istedi.

Tatar, Aytaç Çaluda’ya bu konuda soru yönelttiğini ancak cevap almadığını kaydetti.

Vakıflar İdaresi’ndeki münhal ve sınav konusundaki soruya yanıt olarak da Tatar, “Orası bağımsız bir kurum, bu konu bana gelmedi ben de onlara asla münhal açın demedim” dedi ve sürece hiçbir şekilde müdahil olmadığını ifade etti.

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu kurumun Başbakanlığa bağlı olduğunu söyledi, Başbakan Tatar da sürece müdahalesi olmadığını anlattı.

Başbakan Tatar işe alımlara hiçbir müdahalesi olmadığını tekrarladı.