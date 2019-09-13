Tatar, Özev heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, özel gelişen bireylerin geleceğinin güvence altına alınması, ailelerinin sıkıntılarının aşılması gerektiğini kaydederek, “Bu çocuklar hepimizin. KKTC de dünya düzeyinde bekleneni yapmak zorunda. Hassasiyetlerimiz bu doğrultuda” dedi.

Başbakan, KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Yönetim Kurulu üyeleri ve okul aile birliği temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

YAŞAM DESTEK MERKEZİ İÇİN BAŞBAKAN’DAN DESTEK İSTENDİ

Kabulde söz alan Kurucu Başkan ve Genel Müdür Ersin Görsay, 2020-2021 yılı planlama esaslarını Başbakana sunarken farklı gelişim gösteren bireyler için hazırladıkları, 7-24 hizmeti hedefledikleri çok amaçlı Yaşam Destek Merkezi projesi için Başbakan’dan destek istedi.

Görsay, ÖZEV’in de olduğu devlete ait yerleşkede merkezin de yerinin ayrıldığını, temel atma aşamasına gelen projeye ilgili kaynağın İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanacağını belirtti.

ÖZEV olarak proje için bir miktar kaynak ayırdıklarını, bankanın kaynağı temel atımından sonra aktaracağını, projenin tamamlanmasıyla ilgili bir de takvim olacağını belirten Görsay, “Bu proje bizim için şans. Çok uzak bir hedef değil” dedi.

Görsay, ilgili bakanlıklardan olumlu destek aldıklarını kaydederek, Başbakanın da katkılarını beklediklerini söyledi.

ÖZEV’in bütçesinin geçtiğimiz yıl aynı kaldığını da belirten Görsay, yıl içindeki ekonomik dalgalanmaya işaret etti, hedeflerine ulaşmada zorlandıklarını ifade ederek, “2020’nin etkin planlanması bizim için önem arz ediyor. 2020-2021 yılı planlama esaslarını eğitim, çalışma ve içişleri bakanlıklarına da sunduk. Gördüğümüz ilgiden memnunuz” dedi.

TATAR: “MUHATAP DUYARLI, MESELELERE HAKİM OLURSA BİRLİKTE HAREKET ETMEK KOLAY OLUR”

Başbakan Ersin Tatar, ÖZEV’i yıllardır takip ettiğini, vakfın farklı gelişen çocukların içinde bulunduğu koşullarını iyileştirmek için başarılı işlere imza attığını söyledi.

Başbakan, ÖZEV’in duyarlı duruşunun ve çalışmalarının kendilerine güç verdiğini de belirterek, “Muhatap duyarlı, meselelere hakim olursa birlikte hareket etmek kolay olur” dedi.

Özel gelişen bireylerin geleceğinin güvence altına alınması, ailelerinin sıkıntılarının aşılması gerektiğini kaydeden Tatar, “Bu çocuklar hepimizin. KKTC de dünya düzeyinde bekleneni yapmak zorunda. Hassasiyetlerimizi bu doğrultuda” dedi.

Başbakan, bir takım düzenlemelere ve kendilerine sunulan projelere imkanları ölçüsünde gerekli katkıyı vermenin görevleri olduğunu da belirterek, bu büyük projeye katkı koymak durumunda olduklarını söyledi.

BAŞBAKAN: “DÜNKÜ PATLAMAYLA İLGİLİ YENİ BİR TESPİT YOK”

Öte yandan Tatar, kabulde dünkü patlamayla ilgili gelişme olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı.

Tatar, “Henüz yeni bir tespit yok. Arkadaşlarımız konuyu takip ediyor. Gelişme olursa bunu sizlerle paylaşacağız” dedi.