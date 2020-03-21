Tatar: "Özür dilenecek bir durum yok"

“Herkesi sağ duyuya çağırıyorum. Bu büyük yatırıma haksızlık yapıldı. Ayıptır. Zaman siyaset yapma zamanı değildir. Buraya gelip insanları kışkırtmak hiç yakışık değil” diyen Tatar, şunları kaydetti:

“Ben olayı sabah sabah çözüp buraya geldim. Bu bir oyundur, bir kışkırtmadır, bu işin içinde pis ve beni üzen bir siyaset olduğunu müşehade ettim. Halkımız değerlendirsin. Olacak iş değil üzülüyorum. Böyle bir ortamda uçak selametle geldi, teşekkür edeceklerine acayip mesajlar, hükümete Başbakana hakaretler, ben özür dilemiyorum, birileri özür dilemiş bizim adımıza, ben kabul etmiyorum, özür dilenecek bir durum yok, ben teşekkür bekliyorum. İsteyen istediğini söylesin.”

Başbakan Tatar, otellerin “müşterisi var” diye odalarını vermek istemediğini, ancak Vakıfların malı Dome Otel’i bile alamadığını, sendikanın vermediğini anlattı ve oteli kiralayan dönemki hükümeti eleştirdi.

Dikmen’de yapılan yatırımı tebrik eden ve her zaman kendi insanlarına yatırımlara ve yatırımcılara sahip çıkacaklarını belirten Tatar, “Bugün yapılanlar haksızlıktır, kışkırtmadır. Böyle zor günlerde bu yapılamaz. Halkımızı sağduyuya çağırıyorum. Asla kışkırtmalara gelmeyelim bugün siyaset yapma günü değildir. Bütün insanlarımızı isteyen herkesi ülkesine getirdik getirmeye çalıştık.” dedi.

Tatar, konuşmasının ardından öğrenci yurdunu da gezdi.