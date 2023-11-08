Tatar, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan’da, Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

Tatar, Özbekistan temasları kapsamında bugün Pakistan Başbakanı Kakar ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı’na, Kıbrıs sorununun tarihçesi ve müzakere süreçleri ile ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoları anlattı.

Kardeş halk Pakistan’ın, KKTC’de 10 bin civarında vatandaşının yaşadığına işaret eden Tatar, Pakistan’la yakın ilişkilerin ve iş birliğinin artmasını istedi.

Tatar, Kıbrıs’ta 50 yıl süren federal zemindeki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve Kıbrıs Türk halkının daha fazla zaman kaybedemeyeceğini işaret ederek, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürütülen yeni siyaseti anlattı.

Kıbrıs’ta bir çözümün ancak iki devlet zemininde olabileceğini ifade eden Tatar, bunu Birleşmiş Milletler ile temas kurdukları tüm yetkililere anlattıklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada eşit bir halk olduğunu, ancak AB’nin haksız bir şekilde Rumları tek başına üye kabul ettiğini ifade ederek, iki devletin iş birliğine dayalı çözümün en doğru çözüm olacağını belirtti.

-“Kırmızı çizgimiz Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğü”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgisinin ise; Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu vurguladı, Gazze’de yaşananların bunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze’de yaşananların, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı saldırı ve katliamlarla benzer olduğunu ifade eden Tatar, bu saldırı ve yaşanan anıların kendilerine geçmişi anımsattığını söyledi, çocukların öldürüldüğü saldırıların son bulmasını temenni etti.

Pakistan ile geçmişe dayalı kültürel ve tarihsel kardeşlik bağları olduğunu da ifade eden Tatar, karşılıklı ilişkilerin gelişmesini temenni etti.

Pakistan Başbakanı Kakar da, kardeş Kıbrıs Türk halkıyla kültürel ve tarihsel bağları olduğunu ifade ederek, KKTC’nin uluslararası organizasyonlarda yer almasının önemine işaret etti, destek belirtti.

Pakistan vatandaşlarının KKTC’de eğitim ve diğer hizmet alanlarında yer aldığını söyleyen Kakar, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gazze’de yaşananların trajediye dönüştüğünü de belirten Kakar, çocuk, kadın yaşlı demeden süren saldırıların son bulmasını temenni etti.