Tatar, Pakistan’da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Tatar, Pakistan’da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan’da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, “Temennim can kaybının daha fazla artmaması, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasıdır” dedi.

Kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Tatar’ın mesajı şöyle:

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“İslam İşbirliği Teşkilatı’nda birlikte yer aldığımız dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 30 kişi yaşamını yitirdiğini, 90'dan fazla kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Temennim can kaybının daha fazla artmaması, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasıdır.

Yaşanan kazada yaşamını yitiren kardeşlerimize şahsım ve halkım adına rahmet dileklerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

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