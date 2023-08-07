Tatar, Pakistan’da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan’da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, “Temennim can kaybının daha fazla artmaması, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasıdır” dedi.
Kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Tatar’ın mesajı şöyle:
Temennim can kaybının daha fazla artmaması, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasıdır.
Yaşanan kazada yaşamını yitiren kardeşlerimize şahsım ve halkım adına rahmet dileklerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”