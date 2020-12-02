Tatar: "Pandemi dönemi, muhtarların da katkısıyla çok iyi yönetildi"

Kıbrıs Türk Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede yaptığı konuşmada, rahmetli Başbakanlardan İrsen Küçük kabinesinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar, muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez bu dönemde muhtarlara yönelik aylık ödenek çıkarıldığını anımsatarak, muhtarların halkın içinden seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğuna vurgu yaptı.

Muhtarların bölgelerindeki insanlara daha iyi hizmet verecekleri fiziksel koşulların sağlanmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni dönemde sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağım” şeklinde konuştu.

Kadınların toplumdaki rolünün öneminin altını çizerek kadın muhtar sayısının çoğalması temennisinde de bulunan Cumhurbaşkanı, “KKTC’nin kendi demokrasisi içerisinde, en alttan en üste halkın oylarıyla göreve gelen kişilerin yönetiminde, ülkemizin çok daha iyi noktalara taşınacağı düşüncesi içerisindeyim” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın, kendi gelenek, görenek ve düşüncelerini kendi hür iradesiyle ortaya koymaya devam ettiğini, yaşanan günlük sıkıntı ve tartışmaların demokrasinin bir parçası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok daha iyi yerlere taşımak için birlik, beraberlik içerisinde çalışılmasının önemine dikkat çekti.

Pandemi döneminin, muhtarların da katkısıyla çok iyi yönetildiğini, dünyadaki orana kıyasla KKTC’nin bugün çok güvenli bir konumda olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecekle ilgili umutlu olduğunun altını çizdi.

Muhtarların halkın içinde olan ve onların sorunlarına en yakından şahitlik eden kişiler olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı, muhtarlara verilen değerin devam edeceğini kaydederek tüm muhtarlara çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.