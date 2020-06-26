Tatar: "Pandemi sürecinde yerli üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktı"

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar’a incelemeleri sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

Başbakan Tatar, sanayi bölgesinde esnafla bir araya gelip sohbet etti, ardından sanayide devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başbakan Tatar, sanayi bölgesinde ekonomik faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasına yönelik bir takım düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Pandemi sürecinde yerli üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Başbakan Tatar, üretim tesislerinin daha verimli üretimi gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek için hükümet ve bakanlığın Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışması gerçekleştirdiğini ifade eti.

Başbakan Tatar, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nin gelişen, kent için önemli bir üretim merkezi olduğunu da kaydetti.