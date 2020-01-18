Tatar partililere seslendi: "Kazanacağımızdan şüphemiz yoktur"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı UBP Genel Başkanı Ersin Tatar oldu.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek üzere bugün toplanan UBP yetkili organları Tatar'ı oybirliği ile aday gösterme kararı aldı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, adaylığının açıklanmasının ardından Sarayönü’ndeki parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslendi.

Tatar'a tüm UBP yetkili organları, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

"Cumhurbaşkanı" olarak kürsüye davet edilen Tatar, "Parti yetkili organlarımızın beni bu şerefli göreve uygun görmesi onore etti. Demokrasi yarışı olacak, düşünceler paylaşılacak, halkımıza güveniyoruz, kazanacağız, kazanacağımızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs müzakere sürecinde 50 yıldır süren anlayışa sıkışıp kalmayacaklarını, yeni fikirler geliştireceklerini ve Kıbrıs Türk halkının sesini, beklentilerini dünyaya duyuracaklarını vurguladı.

UBP'nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, liderleri 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun ardından üçüncü adayı olmaktan onur duyduğunu belirten Tatar, "Birlikte çalışarak kazanacağız. Bu; şeref, haysiyet mücadelesidir, yeni bir KKTC için hep birlikte çalışacağız ve bu başarıya imza atacağız" diye konuştu."KKTC'nin ve halkımızın beklentileri, huzuru, refahı için, eşitlik temelinde, kırmızı çizgilerimiz, beklentilerimiz yerine getirilirse Kıbrıs’ta anlaşma olabilir, zaten adaya barış 1974'te geldi" diyen Tatar, merhum Rahşan Ecevit'i andı.

Tatar, "Bu önemli makamı kazanacağız çünkü benim yanımdaki ordu kimsenin yanında yoktur" dedi ve konuşmasını alkışlar eşliğinde tamamladı.