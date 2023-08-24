Tatar, “Pile-Yiğitler Yolu konusunda BM taraflı bir duruş sergiledi”

umhurbaşkanı Ersin Tatar, Akhataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Hatay ile KKTC arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay’a, KKTC’den aralarında gönüllü ekiplerin de bulunduğu çok sayıda yardım gittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki depremde başta Şampiyon Melekler olmak üzere çok sayıda KKTC vatandaşının da hayatını yitirdiğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralanan ve evsiz kalanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son yıllarda yaşanan Koronavirüs Salgını, Ukrayna-Rusya Savaşı ve depremden dolayı ekonomide olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm olumsuzluklara rağmen KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir devlet olduğunu dünyaya duyurmak için birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Pile-Yiğitler Yolu konusunda Birleşmiş Milletler ’in taraflı bir duruş sergilediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Pile’den Larnaka’ya kadar olan ara bölgede binalar, yollar ve üniversite yapıldı ancak kimse bir şey söylemedi. Biz yol yapmak isteyince tuhaf ve acımasız bir tepkiyle karşılaştık.” dedi.

Yolun büyük bir kısmının KKTC toprağında bulunduğunu ve geri kalan kısımdaki çalışmaları da mutabakatla çözeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, halkın geleceği ve refahı için devletin elinden geleni yapacağını kaydetti.

Akhataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek ise konuşmasında, Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘hayırlısı olsun’ ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Pile-Yiğitler Yolu’nun açılmasıyla, bir buçuk saatlik yolun 10-15 dakika olacağını anlatan İpek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın girişimleriyle yolun hizmete gireceğine inandığını ifade etti.

Kabulde, Mağusa milletvekili Sunat Atun ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Latif Akça da yer aldı.