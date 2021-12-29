Tatar, Pilli’yle pandemideki son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle, pandemideki son durumu ele aldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde Omicron varyantının çok daha hızlı yayılma özelliği nedeniyle bireysel tedbirlerin daha fazla önem kazandığı bu dönemde, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğinin ve yine toplu ortamlara girilecekse mutlaka gerekli testlerin yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.
PİLLİ, YILBAŞI KUTLAMALARINDA MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık Bakanı Pilli, resmi verilere göre dün itibarı ile ülkede 29 Omicron vakası görüldüğünü belirtirken Cumhurbaşkanı Tatar; Güney Kıbrıs’ta yeni yıl kutlamaları nedeniyle dün yaşanan ani vaka artışının benzerinin KKTC’de de yaşanmaması adına yılbaşı kutlamalarında maske, mesafe ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.