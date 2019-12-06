Tatar, Polis Genel Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi

Başbakan Ersin Tatar, bugün öğleden sonra Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile toplantı gerçekleştirdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar’ı, Polis Genel Müdürlüğü’ne gelişinde, Polis Genel Müdürü Manavoğlu törenle karşıladı.

Ziyaret esnasında Polis Genel Müdürü, tüm ilçe polis genel müdürleri ve bölüm müdürlerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi ve Başbakan Ersin Tatar’a yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi verildi.

Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözülmesine yönelik gerekli girişimlerin başlatılacağını ifade etti ve Polis Genel Müdürlüğü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü anı defterini de imzaladı.