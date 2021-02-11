Tatar: "Polis ve Güvenlik Kuvvetlerimize desteğimiz tamdır'

Tatar: "Polis ve Güvenlik Kuvvetlerimize desteğimiz tamdır'
banner32

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar firari mahkumun yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polis ve Güvenlik Kuvvetlerini kutladı.

banner69
Tatar, şunları yazdı:
"Merkezi Cezaevi'nden  firar eden  Rus mahkum, polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yoğun uğraşları sonucunda yakalanmıştır.  Rus firarinin yakalanmasında üstün emekleri ve  uğraşları olan polisimiz ile güvenlik kuvvetlerimizi  tebrik eder, en içten samimi duygularımla kutlarım.  Ülkemizin ve halkımızın huzuru ve güvenliği için her zaman görev başında olan polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimize  güven ve desteğimiz tamdır."

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Bayern Münih...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Bayern Münih...
  1. Spor
﻿