Tatar: "Polis ve Güvenlik Kuvvetlerimize desteğimiz tamdır'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar firari mahkumun yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polis ve Güvenlik Kuvvetlerini kutladı.



Tatar, şunları yazdı:"Merkezi Cezaevi'nden firar eden Rus mahkum, polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yoğun uğraşları sonucunda yakalanmıştır. Rus firarinin yakalanmasında üstün emekleri ve uğraşları olan polisimiz ile güvenlik kuvvetlerimizi tebrik eder, en içten samimi duygularımla kutlarım. Ülkemizin ve halkımızın huzuru ve güvenliği için her zaman görev başında olan polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimize güven ve desteğimiz tamdır."