Tatar, radyo yayıncıları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile çevrim içi görüşme gerçekleştirerek, KKTC’de radyoculuğun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:



“KIBRISLI TÜRKLERİN VAROLUŞ MÜCADELESİ VERDİĞİ YILLARDA, RADYOLAR ÖNEMLİ ROL OYNADI”



Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi verdiği yıllarda, radyoların oynadığı önemli rolü anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk döneminde radyo yayıncılığıyla ilgili yaşadığı anılara değinerek, televizyonun ve internetin olmadığı o dönemlerde radyonun haber kaynağı olarak önemine işaret etti ve radyoların bugün, günün koşullarına uygun şekilde gelişerek faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.



Radyoların önemli iletişim araçları olarak geleceğe nasıl taşınacağı hususunda projeksiyon yapılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, radyoculuğa ömrünü adamış şahsiyetlere teşekkür ederken hayatta olmayanları rahmetle andı.



Pandemi sonrası, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile yüz yüze de bir araya gelme arzusu içerisinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geleceği ve Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyulmasında büyük bir misyon üstlenen radyo yönetici ve çalışanlarını can-ı gönülden kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.



“RADYOLAR, KİTLE İLETİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTADIR”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyosu'nun yayına başladığı 1963 yılından bu yana ülkemizdeki radyo yayıncılığının gerek kamu gerekse özel sektörde gelişerek halka ulaştığını belirterek, radyoların kitle iletişim aracı olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.



Radyoların, özellikle araçlarda yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı zamanda internet kullanımının yaygınlaşması ile radyoların artık yurt dışında da dinlendiğini ifade etti.



Radyoların yayın çeşitliliği ve altyapısal anlamda gelişimi için gereken her türlü yardımı yapma arzusu içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, radyoların televizyonlara oranla daha az maliyetli olmasına rağmen kitle iletişiminde önemli bir iletişim kanalı olduğunu kaydetti.



KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri de konuşmalarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirilen çevrim içi görüşmeden duydukları mutluluğu ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın radyolara göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ettiler. Yayın çeşitliliği ve altyapısal sorunlarla ilgili beklentilerini dile getiren radyo yöneticileri, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, televizyon ve radyo yayıncılığını çok iyi bilen bir kişi olarak yaşanan sorunlara azami özeni göstererek sorunlara çare olacağına inanç belirttiler.



Görüşmeye, BRTK adına Selda İçer, Radyo Güven adına Taner Gönül, Radyo Vatan adına Nediye Zeytincioğlu, First FM adına Tekin Birinci ve Capital Radyo adına Ahmet Kasımoğlu katıldı.