Tatar: “Raşit Özsağlam, hem ülkesini hem de insanları seven çok değerli bir kişilikti”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yiğitler köyü kahvesinde düzenlenen 1’inci Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, turnuvada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar; Raşit Özsağlam’ın Yiğitler köyüne büyük hizmetleri olan, her zaman herkese yol gösteren, hem ülkesini hem de insanları seven çok değerli bir kişilik olduğunu söyledi.

Tatar, Raşit Özsağlam anısına her yıl bu turnuvanın düzenlenmesi temennisinde bulunarak, “Böylesine büyük değerlerin ülkemize yaptığı katkıların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görüyor ve Raşit Özsağlam’ın manevi huzurunda kendisine rahmet diliyorum” dedi.