Tatar, Regaip Kandili nedeniyle mesaj

Tatar, Regaip Kandili nedeniyle mesaj
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın idrak edilecek Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ve İslam âleminin Regaip gecesini tebrik edere, tüm dünya insanlığına hayır getirmesini diledi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu mübarek gecenin, tüm dünya insanlığına hayır getirmesini diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“İslam âlemi arasında, ‘üç aylar’ diye bilinen rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin başlangıcı olan Regaip Kandili yarın idrak ediliyor.

Türk ve İslam âleminin Regaip gecesini tebrik eder, Yüce Allah’tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm dünya insanlığına hayır getirmesini dilerim.”

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