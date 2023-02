Tatar: “Rum tarafı altı iş birliği teklifine halen olumlu cevap vermedi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’yi ziyaret eden İngiliz parlamenterler heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, konuk heyetle görüşmesinde Kıbrıs Türkü’nün üzüntülerle dolu bir hikâyesi olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs adasında Enosis uğruna Kıbrıs Türk halkına yönelik bir katliam yaşandığını, 1974 yılında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini anlattı.

Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin bir gerçek olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemenliğin var olduğunu, 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönettiğini ve kendi devletini kurduğunu vurguladı.

Eski İngiliz Başbakanı Harold Macmillian ve eski Dışişleri Bakanı Lenox-Boyd’ın, Kıbrıs’a bağımsızlık verilmeden önce yaptığı açıklamada, eski İngiltere Parlamento kayıtlarından da görüleceği üzere, açıkça Kıbrıs adasında iki egemen halkın olduğunu vurguladıklarını ifade eden Tatar, açıkça Kıbrıs Türk halkının da self-determinasyon hakkının olduğunun altını çizdi.

- “Kıbrıs Türk halkı insanlık dışı izolasyonlara maruz kalıyor”

2004 yılında Annan Planı’na eş zamanlı ve ayrı olarak yapılan referandumlarda Türk tarafının evet, Rum tarafının ise hayır dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, dönemin eski İngiliz Başbakanı Jack Straw’ın Rumlar tarafından kandırıldığını, Kıbrıs’ta federal ortaklığa dayalı bir çözümün artık mümkün olmadığını söylediğini ve Kıbrıs Adası’nda iki ayrı devlete dayalı bir antlaşmaya açıkça destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis’in de yazdığı gibi, Rum tarafının federal zeminde en az 15 çözüm, plan ve fikirlere hayır dediğini, bunun son olarak 2004 yılındaki Annan Planı, daha sonra 2017 yılında da Crans-Montana’da görüldüğünü anlattı.

Rum tarafının, Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adada Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde yönetim ve gücü paylaşmak istemediğini, Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı izolasyonlara maruz kaldığını anlattı.

- “Rum tarafı altı iş birliği teklifine halen olumlu cevap vermedi”

Uluslararası toplumun artık Kıbrıs Adası’nda var olan iki devlet gerçeğini görerek iki tarafın iyi komşu ilişkisine dayalı, birçok alanda karşılıklı iş birliği yapmalarının iki halka da güven vereceğini dile getiren Tatar, ancak Rum tarafının şu anda KKTC olarak yapılan altı iş birliği teklifine halen olumlu cevap vermediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, adada ve bölgede bir antlaşmanın sürdürülebilir olmasını, barış ve istikrarın yanı sıra, adada iki taraf için ekonomik getirisi olacağını, iki devletli bir antlaşmanın bir “kazan-kazan” anlaşması olacağının altını çizdi.

İngiliz parlamenterler heyetinde yer alanların çoğunlukla KKTC’ye ilk kez geldiğini söyleyen Tatar heyetin, Muratağa Şehitliği, Maraş ve adada yaşayan İngiliz dernek yetkilileriyle buluştuğunu belirterek İngiltere’nin herkesten daha fazla Kıbrıs konusunu bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, heyet adına konuşan Stephen James Metcalfe ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilk kez ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek KKTC’de birçok şeyi yerinde öğrendiklerini söyledi. KKTC’nin bir devlet olarak var olduğunu ifade eden Stephen James Metcalfe, dün Meclis'i ve yeni Ercan Havalimanı’nı da ziyaret ettiklerini dile getirerek KKTC’nin dünyaya açılması ve Kıbrıs Türk halkının izolasyonlardan kurtulması gerektiğini belirtti.

Görüşmeye; Milletvekilleri Paul Bristow, Stephen James Metcalfe ve Brendan Clarke-Smith; Lordlar Kamarası’ndan The Lord Rogan of Lower Iveagh ve The Baroness Blackstone; İngiltere’de faaliyette bulunan Kuzey Kıbrıs için özgürlük ve adalet kampanyası eş başkanları R. Williams, Çetin Ramadan, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser katıldı.