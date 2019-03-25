Tatar: "Sabit tarifede kalacaklara ne kadar zam yansıyacağı açıklanmalı"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası, oybirliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Başbakanlığın Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliği ile onaylandı.

AB Uyum Yasa Tasarısını Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesinin Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasasının Genel Kurulda üçüncü kez görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliği ile onaylandı.

TATAR

Genel Kurul’da iç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, dövizdeki artış ve Kıb-Tek konusunda konuşma yaptı.

Tatar, para piyasalarındaki hareketlenme sonucu kritik günlerden geçildiğine işaret ederek, dövizdeki artış sebebiyle çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Çoklu tarifeye geçişin bir seçenek olup olmadığını vatandaşın iyi bilmesi gerektiğine işaret eden Tatar, vatandaş çoklu tarifeye geçmeyecekse ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sabit tarifede kalacak vatandaşların faturalarına ne kadar zam yansıyacağının şeffaflıkla açıklanması gerektiğini ifade eden Tatar, iş dünyasından da aynı eleştiriler geldiğini söyledi.

İş dünyası için olan zammın ne kadar olacağının da açıklanması gerektiğine dikkat çeken Tatar, “eğer pik saatleri kırmaksa mesele, iş dünyası bunun neresinde” diye sordu.

Kabloyla elektrik getirilmesi ve yenilenebilir enerji konularına değinen Tatar, daha da büyük artışlar yapılmasını eleştirdi.

Tatar, dövizle alakalı bir takım olumsuz senaryoların gündemde olduğuna işaret ederek, Kıb-Tek’in “tartışmalı” yatırımlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.