Tatar: “Sağlık çalışanı kadınlarımızı özverili çalışmalarından dolayı takdir ediyor, başarılar diliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret ederek kadın sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar hastane ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, özellikle sağlık çalışanlarının pandemi koşullarında olağanüstü gayretli ve özverili çalışmalarını herkesin hayranlıkla takip ettiğini dile getirdi.

İki yıla yakın bir süredir devam eden Covid-19 salgınında birbirimize moral vermemiz gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sağlık çalışanlarına ve doktorlarımıza özellikle de Dünya Kadın Hakları Günü’nde tüm sağlık çalışanı kadınlarımıza başarılar dileyerek, yapılan özverili çalışmaların takdir edildiğini ve halkımızın bu çalışmaları ne kadar kıymetli bulduğunu belirtti.

“Dünyaya verdiğimiz mesaj Kıbrıs Türk halkı, kadınıyla erkeğiyle mücadele yıllarından bu yana mücadelesini sürdürdüğü yönündedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, toplumların ayakta durabilmesi için cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’de yasalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın bu yöndeki duyarlılığına işaret ederek eşitlik temelindeki mücadelenin devam ettiğini kaydetti ve önümüzdeki dönemde daha fazla kadının siyasette ve diğer alanlarda yer bulmasını temenni etti.