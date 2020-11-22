Tatar, sağlık konusundaki gelişmeler hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi makamına davet ederek Sağlık konusundaki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakanlığı döneminden beri sağlık konusunda ciddi adımların atıldığını; alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle bugün pandemi yönetimi konusunda çok iyi bir noktada bulunduğumuzu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta günde 200’e yakın vaka varken, Kuzey’de günde 2 ile 5 arası vaka sayısıyla sayının kontrol altında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ta hastanelerin sıkıntılı günler geçirirken şu anda Kuzey’de yoğun bakımda kimsenin bulunmadığına dikkat çekti.

“Ancak aldığımız tedbirler çerçevesinde vaka sayısının az olması nedeniyle halkımız rehavete kapılmasın. Tedbirleri elden bırakmayalım” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında yapılan yatırımların ve pandemi hastanesinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni rahatlattığını belirtti. Tatar, 100 yataklı Güzelyurt Hastanesi’nin de üçüncü etabının tamamlanmak üzere olduğunu da kaydetti.

GAÜ Hastanesi’nin geçtiğimiz yıl satın alındığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin tüm çabalarına rağmen tamamlanması konusunda gerekli çalışmaların gecikmesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, hastanenin en kısa sürede halkın hizmetine sunulması için çalışmaların devam ettiğini kaydederek, “Ben bu sürecin takipçisi olacağım ve tüm desteğimi vereceğim” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin teknik donanımı hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vererek, hastanenin MR ve tomografi cihazlarının da devreye girmesiyle tam donanımlı olacağını belirtti.

GAÜ Hastanesi’ne de değinen Pilli, hastane için 63 milyon TL’nin bloke edildiğini ve cihaz alımı için gereken miktarın da Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edildiğini aktardı ve hedefin 2021 yazında hastane yapımının tamamlanması olduğunu söyledi. Pilli, ayrıca Bağımlılık tedavisine yönelik hizmet verecek olan ANATEM’in tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.