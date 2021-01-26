Tatar: “Sağlık olmadan insanları ülkeye çekmek mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin sağlık alanındaki altyapı yatırımları ve sağlık kriz yönetimindeki başarısı sayesinde, salgın sonrasında daha fazla öğrenci, turist ve yatırımcının ülkeye ilgi göstereceğini belirterek, “Sağlık olmadan bu insanları ülkeye çekmemiz mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Serçelik ve üyelerini kabul edip görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği DPÖ Müsteşarı Mustafa Serçelik ile KKTC’nin geleceğine yönelik orta vadeli program ve hukuksal düzenlemeler dahil birçok takım çalışmasını birlikte yürüttüklerini belirterek, emeklilik hayatında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, koronavirüs salgınının ardından KKTC’nin her alanda güçlenmesi ümidini dile getirerek, turizm, inşaat sektörü, yükseköğretim ile tarımsal faaliyetlerin ülkenin ekonomik gidişatına yön vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca, KKTC’nin sağlık alanındaki altyapı yatırımları ve sağlık kriz yönetimindeki başarısı sayesinde, salgın sonrasında daha fazla öğrenci, turist ve yatırımcının ülkeye ilgi göstereceği yönündeki görüşünü ifade ederek, “sağlık olmadan bu insanları ülkeye çekmemiz mümkün değildir” dedi.

KKTC’deki sağlık altyapı yatırımlarının, dış yatırımcı kadar Kıbrıs Türk halkı açısından da önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “DPÖ’nün yapacağı planlamalarda KKTC’nin bu özelliklerinin vurgulanması büyük önem taşıyacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki dengelerin tesis edilmesine ve bölgeye gösterdiği önemin KKTC’nin statüsünü güçlendirdiğine belirterek, DPÖ’nün ekonomik plan ve programlarında bu faktörleri dikkate alması gerektiğini söyledi.

DPÖ’nün öngörülerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’yi ekonomik programlarla sürekli destekleyen Türkiye’nin öngörülerinin hedeflenmesi noktasında sunulacak ortam KKTC’nin istikrarının daha da pekişmesi anlamına gelecektir” dedi.

“Mutfakta sizler varsınız ve bu çalışmaları yaparken, iktisat teorisinde de belirtilen mukayeseli avantajımıza bakmak lazımdır” diye konuşan Tatar, DPÖ’nün projeksiyonlarının siyasete de yön vereceğini söyledi.

DPÖ’nün daha da güçlenerek, yeni önemli projelere imza atmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, DPÖ Müsteşarı Mustafa Serçelik’e emeklilik hayatında başarılar diledi.