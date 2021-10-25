Tatar: “Sayın Başbakan bugün bana yaptığı ziyarette göreve devam etmek istemediğini söyledi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan’a yeni bir hükümet oluşana kadar göreve devam etmesini söylediğini belirterek, “Sayın Başbakan bugün bana yaptığı ziyarette göreve devam etmek istemediğini söyledi” dedi.

Meclis’in yapısına bakıldığında güvenoyu alacak bir hükümetin olmadığını kaydeden Tatar, anayasal çerçevede yetkileri doğrultusunda süreci en iyi şekilde götürmeye çalıştığını ifade ederek, istişarelerinin süreceğini belirtti. Tatar, “Mutabakatla uzlaşı içerisinde Meclis’te erken seçim tarihinin alınması en doğrusudur ve öyle olmalıdır” vurgusu yaptı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

“GÜVENOYU ALACAK BİR HÜKÜMET YOK”

Meclis’in yapısına bakıldığında güvenoyu alacak bir hükümetin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, anayasal yetkileri doğrultusunda süreci devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Başsavcı ile bugün yaptığı değerlendirmede, Anayasa’nın ilgili maddelerinin fıkralarına bakıldığında 60 günün tamamlanması gerektiğine işaret eden Tatar, milletvekillerinin yaptığı bazı konuşmalar olduğuna dikkat çekti. Kendisinin yetkisini kullanıp, daha erken bir seçim tarihi belirleyebileceğinin söylendiğini belirten Tatar, Başsavcı’nın verdiği görüş doğrultusunda 60 günün tamamlanması gerektiğini söyledi.

Meclis’in her zaman bir erken seçim tarihi alabileceğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Önümüzde bazı süreçler vardır bütün bunlar değerlendirilmektedir. Ama Meclis Başkanı ve diğer milletvekilleriyle yaptığım toplantılarda bunu söylüyorum. Yüce Meclis’imiz divan kurulu, danışma kurulu bunları değerlendirebilir. Ve daha erken bir tarihte seçim uygun görülürse yapılabilir.”

“TOPU BANA ATMAK BANA GÖRE ADİL DEĞİL”

Kendi yetkisi çerçevesinde 60 günün tamamlanması gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu süreçte herkes erken seçim kararı en doğrusu olabilir şeklinde değerlendirme yapıyorsa, erken seçim tarihinin Meclis tarafından alınmasının en doğru karar olduğunu zaten söylüyorum. Topu bana atmak bana göre adil değildir” ifadelerini kullandı.

Anayasal çerçevede yetkileri doğrultusunda süreci en iyi şekilde götürmeye çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, istişarelerinin süreceğini belirtti.

Geçen hafta erken seçim için 26 Aralık tarihinin konuşulduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının hafta sonu yapılacağına işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Başsavcı ve Yüksek Mahkeme Başkanı’nın görüşleri doğrultusunda erken seçim tarihinin en az kurultayın tamamlanması ve 60 gün sonra olabileceğini belirtti.

Yasalara göre kurultay tamamlanmadan seçime girilemediğini ifade eden Tatar, “UBP kurultayını tamamladıktan sonra Meclis’te böyle bir karar alınabileceğine göre demek ki 2 ay sonra, o da 9 Ocak’ı göstermektedir. Yani 26 Aralık’ta erken seçimin yapılması mümkün görünmemektedir. 9 Ocak’ı işaret etmektedir, bu da Meclis’in yapacağı değerlendirmeye bağlıdır” diye konuştu.

Meclis’te yaşanan nisap sıkıntısı nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığını dile getiren Tatar, 27 milletvekilliyle güvenoyu alan hükümetin nisap sorunu yaşadığını ve bu sorunun devam edeceği gerekçesiyle hükümetin istifasını verdiğini söyledi.

“BAŞBAKAN BUGÜN BANA YAPTIĞI ZİYARETTE GÖREVE DEVAM ETMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Başbakan’a yeni bir hükümet oluşana kadar göreve devam etmesini söylediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Başbakan bugün bana yaptığı ziyarette göreve devam etmek istemediğini söyledi. Bu da başka bir gelişme, bunu da kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.

Siyasette inişli, çıkışlı durumlar olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın bunları en mantıklı şekilde yasalara uygun olarak yönetebilmek olduğuna vurgu yaptı.

“Halkımız müsterih olsun” diyen Tatar, Anayasa’nın verdiği yetkilere göre sorumluluklarını yerine getirmek için ilgili makamlarla istişare ederek, süreci yönettiğini belirtti.

Meclis’te 2 yasanın geçirileceği haberlerinin kendisini memnun ettiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerek muhaceret yasası, gerek tarım sigorta fonu bütçesinin geçmesiyle en azından iki alanda oluşacak rahatlık beni memnun etti” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanlığı’nı, milletvekillerini ve sürece katkı sağlayanları tebrik etti.

Meclis’in iradesine vurgu yapan Tatar, ihtiyaç olması durumunda Meclis’in toplanabileceğini, nisap sağlanabileceğini, kararlar üretilebileceğini söyledi.

Bütçe konusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bütçenin normalde ekim sonu itibarı ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Meclis’e gönderildiğini, alt komitede tartışıldıktan sonra genel kurula geldiğini ve yıl sonuna kadar geçtiğini hatırlattı.

Bütçe yasasının, genel anlamda ülkenin yönetilmesinde gerek harcamaların yapılması, gerek gelirlerin tahsilatı için ilgililere, Maliye Bakanlığı’na ve harcamaları yapanlara yetki verdiğini dile getiren Tatar, bütçenin geçirilmeyecek olmasının bütçe çalışmalarını 2022 yılına sevk edeceğini söyledi.

2022 yılında bütçenin görüşülmesine başlanacağını ifade eden Tatar, bu anlamda da seçimin erkene alınmasının söz konusu olduğunu kaydetti. Tatar şöyle devam etti:

“Aksi takdirde, seçime kadar ülkeyi götürecek hükümetin bütçe yapması ve seçimden sonra oluşacak yeni hükümetin, eski hükümetin bütçesiyle yoluna devam etmesi başka bir sıkıntıdır.”

“MECLİS’TE ERKEN SEÇİM TARİHİNİN ALINMASI EN DOĞRUSUDUR VE ÖYLE OLMALIDIR”

Bütçeyi yapacak olan hükümetin seçimden sonraki yeni hükümet olması gerektiğini ifade eden Tatar, “Bu seçimi çok da uzatmamak lazım. Dolayısıyla ocak ayı içerisinde bu tarih belirlenebilecektir. Mutabakatla uzlaşı içerisinde Meclis’te erken seçim tarihinin alınması en doğrusudur ve öyle olmalıdır.”