Tatar: "Seçimin ertelenmesi yönünde görüş birliği var"

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Meclis’teki siyasi parti liderleriyle biraraya geldi.

Başbakanlık’ta yapılan toplantıya Tatar ve Özersay’ın yanısıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Tatar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili gelişmelerden dolayı cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin öngörülemez olduğunu, önemli olanın halkın sağlığı olduğunu, ve seçimin ertelenmesi konusunda siyasi parti liderleri arasında bir görüş birliği bulunduğunu ifade etti.

Başbakan Tatar, toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda istişare ettklerini ve yarın 14:00’te cumhurbaşkanlığında yeniden biraraya gelinerek değerlendirime yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Tatar yarınki toplantıda konunun anayasal ve hukuki boyutunun da ele alınacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, “halkın menfaati, halkın sağlığı için en iyi yolun izlenmesi yönünde görüş birliği içindeyiz” ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar, siyasi parti liderleri ve temslcileriyle yaptığı toplantıda koronavirüs tedbirlerinin, ekonomik tedbirlerin görüşüldüğünü de söyledi. Tatar “bir dayanışma içinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bu ülkede güzel bir demokrasi, güzel bir dayanışma vardır” dedi.

Bu kritik ortamı en iyi şekilde yönlendirmemiz halkımızın da beklentisidir. Hepimizin amacı budur” diyen Başbakan Tatar, “bana göre burada verdiğimiz fotoğraf, bunun mesajını vermektedir” şeklinde konuştu.