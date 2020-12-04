Tatar, Senin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin ile görüştü…

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yenal Senin, "Çok fazla detaya inmeden genel bir konuşmaydı açıkçası parti değerlendirmeleri devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tatar ayrıca yarın saat 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın şimdiye kadar yeni hükümeti kurma görevini verdiği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu çalışmalarında sonuca ulaşamamış ve görevi iade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 18:15