Başbakan Ersin Tatar, Silugulular Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye, bugün öğleden sonra gerçekleşen kabulde Başbakan Tatar’a Derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Dernek Başkanı Ümral Volkan yaptığı konuşmada, Silugulular Dayanışma Derneği’nin Siligu köyü ve geçmiş yaşantılarına ait bilgilerle Siliguluları bir araya getirip sorunlarıyla ilgilenmek, destek olmak ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kısa süre önce kurulduğunu anlattı.

Volkan, Genel Kurul toplantısında da görevi gençlere devretme niyetinde olduklarını vurguladı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değişik bölgelerinde yaşam süren Siligulular’ın dayanışmasını sağlamak, bölgeye ait unutulmaya yüz tutmuş değerlerine sahip çıkıp, onları yaşatmak gibi büyük bir sosyal sorumlulukla bir araya gelip çalışmalar yapan derneğin önemine dikkat çekti.

Tatar, derneği üyelerini kültürü yaşatma adına ortaya koydukları katkı ve çaba için kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.