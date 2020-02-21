banner22

Tatar, Silugulular Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Tatar, Silugulular Dayanışma Derneği heyetini kabul etti
banner32

Başbakan Ersin Tatar, Silugulular Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye, bugün öğleden sonra gerçekleşen kabulde Başbakan Tatar’a Derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
Dernek Başkanı Ümral Volkan yaptığı konuşmada, Silugulular Dayanışma Derneği’nin Siligu köyü ve geçmiş yaşantılarına ait bilgilerle Siliguluları bir araya getirip sorunlarıyla ilgilenmek, destek olmak ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kısa süre önce kurulduğunu anlattı. 
Volkan, Genel Kurul toplantısında da görevi gençlere devretme niyetinde olduklarını vurguladı. 
TATAR 
Başbakan Ersin Tatar ise kabulde yaptığı konuşmada,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değişik bölgelerinde yaşam süren Siligulular’ın dayanışmasını sağlamak, bölgeye ait unutulmaya yüz tutmuş değerlerine sahip çıkıp, onları yaşatmak gibi büyük bir sosyal sorumlulukla bir araya gelip çalışmalar yapan derneğin  önemine dikkat çekti.
Tatar, derneği üyelerini kültürü yaşatma adına ortaya koydukları katkı ve çaba için kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿