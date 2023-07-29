Tatar: “Sivil Savunma Teşkilatı doğal afetlerde insan gücü yanında araç ve gereçleriyle her zaman halkın yanında”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Esentepe Eğitim Kabul Merkezi’ndeki yüzme havuzu ve ek misafirhane açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı’nın doğal afetlerde insan gücü yanında araç ve gereçleriyle her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, verilen eğitimlerle de acil müdahale konusunda halkın eğitildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan acil müdahale ve verilen eğitimler yanında Esentepe’de Sivil Savunma Teşkilatı tarafından güzel bir manzara eşliğinde halkın da kullanabileceği bir tesis kazandırıldığını ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın tesislerini halka açıp kullandırmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, projede emeği geçenlere ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Çağdışı ambargolara rağmen birlik ve beraberlikle üstesinden gelinmeye çalışıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, gençliğe daha iyi ve güvenli bir devlet bırakmak istediklerini kaydetti.