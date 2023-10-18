Tatar: "Sivillere saldırmak savaş suçudur"

Cumhurbaşkanı Ersin. Tatar, yazılı açıklamayla İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı.
Tatar, şunları kaydetti
Gazze'de yaşanan bu vahşetin benzerini yaşamış bir Halkın lideri olarak yaşananları derin bir üzüntü ile takip etmekteyim.
Ümit ederim ki, BM ve AB de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim, bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yolu ile sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir.
Yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."