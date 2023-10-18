Tatar: "Sivillere saldırmak savaş suçudur"

Cumhurbaşkanı Ersin. Tatar, yazılı açıklamayla İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı.

Tatar, şunları kaydetti

"Yanıbaşımızda İsrail-Filistin ekseninde devam etmekte olan çatışmalarda her hal ve şartta insani dokunulmazlığı olan hastahaneyi vurmak, çoluk çocuğun, kadınların, yaşlıların ve tüm yaralıların canına kastedip, savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur.

Gazze'de yaşanan bu vahşetin benzerini yaşamış bir Halkın lideri olarak yaşananları derin bir üzüntü ile takip etmekteyim.

Ümit ederim ki, BM ve AB de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim, bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yolu ile sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir.

Yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."