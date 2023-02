Tatar, Stewart ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu: “Bu küçük adada deprem konusunda iş birliğinin olabilmesi fevkalade önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rum lider Nikos Hristodulidis ile yarın yapacağı toplantının esas amacının bir tanışma, bir görüşme ve ileride yapılacak birtakım görüşmelere alt yapı hazırlığı yapmak ve teknik komitelerin daha fazla faydalı olabilmesi için iki liderin arasında diyalog kurulması olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis ile yarın yapacağı toplantıda Kıbrıs’ta olası bir deprem durumunda iki taraf arasında nasıl iş birliği ve bunun hazırlıklarının nasıl yapılabileceği konusunda öneride bulunacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’la görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık bir saat süren Tatar-Stewart görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile müzakere heyetinden Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Mütercim Tercüman Özlem İnce ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kanadalı diplomat Stewart’ın, Rum Yönetimi başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis ile yarın yapacakları gayriresmi buluşmanın hazırlıkları kapsamında kendisini ziyaret ettiğini belirterek, Stewart’ın dün de Rum lider Hristodulidis ile bir araya geldiğini hatırlattı.

-Tanışma toplantısı

Tatar, görüşmede, Stewart ile Kıbrıs meselesinin özünü, gelinen aşamada Kıbrıs Türk tarafının beklentilerini detayları ile konuştuklarını ifade ederek, yarınki toplantının bir “tanışma toplantısı” olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Genel anlayış; yarınki toplantının genel anlamda bir tanışma toplantısı olabileceğidir. Burada, Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla Kıbrıs’ta ileride yapılabilecek görüşmelerde herkesin hazırlıklı olabilmesi için bir tanışma, bir görüşme…”

Tatar ayrıca, yarınki toplantıda, şu anda farklı teknik komitelerde yürütülmekte olan günlük temasların ve mevcut iş birliklerinin ilerletilmesi konusunun ele alınabileceğini belirtti.

-“Deprem ana gündemimiz”

Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Stewart’ın Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmesi üzerine, şu anda bizim depremle meşgul olduğumuzu, büyük bir felaket yaşadığımızı, Adıyaman’da o büyük depremde yavrularımızı kaybettiğimizi ve son iki haftadır Kıbrıs Türkü’nün bu yası yaşadığını, çok büyük bir üzüntü olduğunu, yavrularımızın adını yaşatmak için şu anda çalışmalar yürütüldüğünü, çok sayıda insanımızın hem Adıyaman’da hem diğer deprem bölgelerinde hayatlarını kaybettiğini, 1974 sonrası buraya gelip yerleşmiş kardeşlerimizin çok sayıda akrabasının hayatlarını yitirdiğini aktardık. Dolayısıyla deprem ana gündemimiz.”

-“Yarınki buluşma daha önceden kararlaştırılmıştı. Bu görüşmeye yarın katılacağız”

Yarınki buluşmanın daha önceden kararlaştırıldığını belirten Tatar, “Bu görüşmeye yarın katılacağız” diyerek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle ancak Kıbrıs’ta resmi müzakerelere başlanabileceğini yineledi ve bunu yarınki buluşmada da söyleyeceğini Stewart’a ifade ettiğini bildirdi.

-“Teknik komitelerde, çeşitli konularda iş birlikleri hem bizlerin hem de Güney Kıbrıs’taki Rumların menfaatinedir”

Cumhurbaşkanı Tatar, teknik komitelere verdiği önemi yineleyerek, geçen ay, Gazimağusa’da 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin ardından Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitenin eş başkanı Salih Doratlı’nın ilgili cinayet zanlısının tutuklanarak iade edilmesi talebinde bulunduğunu ve bu girişimin ardından ilgili şahsın iki saat içerisinde tutuklanarak ve iade edildiğini hatırlattı. Tatar, “Tüm bu teknik komitelerde, çeşitli konularda iş birlikleri hem bizlerin hem de Güney Kıbrıs’taki Rumların menfaatinedir” dedi.

- “Bu küçük adada deprem konusunda iş birliğinin olabilmesi fevkalade önemli”

Tatar, Stewart ile yapılan görüşmede deprem konusunun gündeme geldiğini belirterek, bugünkü görüşmede Stewart’a da yarın bu konuyu gündeme getireceklerini ve Kıbrıs’ta olası deprem durumunda iki taraf arasında nasıl iş birliği yapılabilir konusunda Kıbrıs Türk tarafının önerisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Türkiye’de depremlerin Hatay'a kadar gelmesi, ileride bu depremlerin burada da olabileceği yönünde uzman görüşleri var. Bunu herkesin bilmesi lazım. BM ile bunu da paylaştım. Biz son iki haftadır burada her gün depremi konuşuyoruz. Kıbrıs bir deprem bölgesindedir. Belki şiddetli bir deprem olmaz ama netice itibarıyla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla, Kıbrıs adasında, bu küçük adada, böylesi bir iş birliğinin olabilmesinin fevkalade önemli olduğunu ifade ettim. Bizim, Adıyaman’daki ekiplerimizin başarılı çalışmalarından bahsettim, orada altı gün, enkaz altındaki çocuklarımızı kurtarmak için gösterilen o çabayı bir kez daha takdir ettiğimizi ifade ettim. Bizim ekiplerimizin, uzmanlarımızın tecrübeli ve donanımlı olduğunu, her konuda iş birliği yapabileceğimizi ifade ettim. Eminim ki, Güney Kıbrıs’ta da böyle bir durumda acil ekiplerin nasıl hareket edebileceği, arama-kurtarma çalışmaları konusunda düşünceler vardır. Dolayısıyla, ben her zaman diyalogdan yanayım, her zaman karşı tarafla iletişimde olunması gerektiğine inanıyorum.”

-"Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü"

Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim siyasetimi zaten herkes biliyor; iki devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini ve Kuzey’deki devletin mutlaka egemen olması gerektiğini… Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü… Bu noktalarda bir anlayış gelişirse ve kabul edilirse o zaman resmi müzakerelere geçebiliriz” diye devam etti.

“Yarınki toplantının esas amacı bir tanışma, bir görüşme ve ileride yapılacak birtakım görüşmelere belki alt yapı hazırlığı yapmak, ama esas itibarıyla bu teknik komitelerin de çalışabilmesi, daha fazla faydalı olabilmesi için iki lider arasında diyaloğun kurulması” diyen Tatar, “BM’ye ifade ettiğim gibi, yarınki görüşmede deprem konusunda iş birliği nasıl yapılabilir, bunun hazırlıkları nasıl olabilir, bu konuda bir önerim olacaktır” dedi.