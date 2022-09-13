Tatar Sufizm, ile ilgili çalışmalar yürüten heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sufizm akımının canlandırılması için çalışmalar yürüten Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın yer aldığı heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Mevlana’nın asırlardır devam eden felsefesinin ülkeye değerli katkıları olduğunu, bu nedenle ülkenin değerleri üzerinde yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sufizm’in yayılması adına ortaya konan çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

Hakan Mengüç de konuşmasında, Mevlevilik akımı adına son kapanan mevlevihanenin Kıbrıs’ta olmasının önemine değindi. Mengüç, Sufizm’in dünyada bilinmeye başladığına işaret etti ve Sufi Köyü ismi altında Sufizmin takipçilerinin gelip kalabileceği projeleri hakkında bilgi verdi.