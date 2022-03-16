Tatar: "Tahir’imizi her daim hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden Lefkoşa'nın sevilen ismi Tahir Yüksel için mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

Kısa bir süre Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret ederek hastane yetkililerinden sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığım Tahir Yüksel’in yaşama gözlerini yumduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıbrıs Türk insanının neşe dolu, samimi karakterinin beden bulduğu, sadece Başkent Lefkoşa’nın değil, futbol tutkusu nedeniyle tüm ülkenin tanıyarak sevdiği Tahir’imiz, eminim ki hepimizin gönlüne güleç yüzü, neşesi ve samimiyetiyle kazınmıştır… KKTC bayrağıyla, göğsündeki rozeti ve sürdüğü bisikletiyle adeta Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir’imizi her daim hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevidir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.