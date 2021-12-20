Tatar: "TAK'ın hizmetleri çok değerli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K.) 48’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve TAK Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Tatar, TAK heyetini kabulünde, Kurumun hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

TATAR: “KURUMA VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerine, TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutlayarak başladı.

KKTC’nin yıllar içerisinde gelişmesiyle Türk Ajansı Kıbrıs’ın da iş yoğunluğunun arttığını kaydeden Tatar, kısıtlı personel imkanlarına rağmen yapılan hizmetlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile Kurum çalışanlarını kutladı.

TAK’ın Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için objektif ve doğru haberleri üretmesinin önemine değinen Tatar, Rum tarafının da izlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Güney Kıbrıs’ta nelerin olduğu, nelerin konuşulduğu, bizim haberlerimizin orada nasıl yansıtıldığı önemlidir. Umut ediyorum ki, TAK bunu da başarabilir. Yaptığına da inanıyorum, TAK’ın bunu yapma kabiliyeti vardır ve olması da gerekir” ifadelerini kullandı.

TAK’ın devlet ciddiyeti ve devlet ağzıyla yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı süresince yaptığı birçok yurtdışı temasın TAK tarafından takip edilerek, haberleştirildiğini ve servis ediğini aktararak, kuruma ve çalışanlarına teşekkür etti.



Teknolojinin gelişmesiyle haberciliğin hızlandığını kaydeden Tatar, haberlerin anında ve yerinden aktarılmasının önemine işaret etti.Şehitleri anma haftası dolayısıyla şehitleri anan ve gazilere şükranlarını da sunan Tatar, milli davanın devam ettiğini belirterek, Rum Yunan ikilisinin çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve sıfır asker sıfır garanti çerçevesinde bir çözüm istediğini anlattı. “Bizim böyle birşeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Buradaki resmi politika, Türkiye’nin de tam desteği ile iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğidir” dedi.Pandemi ve ekonomik kriz dolayısıyla yaşanan sıkıntılara da değinen Tatar, önümüzdeki süreçte pandeminin de etkisini azaltmasıyla ekonomik krizin de etkilerinin azalacağını umduğunu dile getirdi.GÜRDALLI: “GÜNÜMÜZDE BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK KOLAYLAŞTI AMA DOĞRU HABERE ULAŞMAK ZORLAŞTI”TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, 21 Aralık 1973’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın direktifiyle kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın yaklaşık yarım asırdır olduğu gibi bugün de deneyimi ve birikimiyle Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğüne hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.Ajansın Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurduğunu ifade eden Gürdallı konuşmasında, medyada yaşanan değişime de değindi.Medyada yaşanan değişim ve dönüşümün Türk Ajansı Kıbrıs gibi kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmadığını, aksine artırdığını vurgulayan Gürdallı, “Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ama doğru habere ulaşmak zorlaştı. Türk Ajansı Kıbrıs gibi resmi kuruluşlar, bu bilgi kirliliğinin yaşandığı süreçte bir mihenk taşı niteliğindedir ve doğru haberi hızlı verme yeteneği ile de bu dezenformasyonu önleme açısından büyük önem arzetmektedir. Türk Ajansı Kıbrıs da bu değişime, dönüşüme ayak uydurarak Kıbrıs Türk halkına hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.