Tatar: “Tarihten gelen siyasi dengeleri sarsacak şekilde siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin dün Meclis’te güvenoyu alması öncesinde yapılan eylemlere ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Tarihten gelen siyasi dengeleri sarsacak şekilde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını” ifade ederek, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünkü eylemlerde Türkiye aleyhinde birtakım söylemler olduğuna da işaret ederek, “Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arasında çok merak ediyorum. Kıbrıslı Türkü’nün böyle bir hareketin arkasında olacağını gerçekten düşünmek istemiyorum. Bu işler başka yerlere çekilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke gündemine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

-“İnsanları başka yerlere çekmeye çalışıyorlar, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin güven oylaması öncesinde yapılan bazı eylemlere ve bu eylemlerde Türkiye aleyhinde yapılan birtakım söylemlere işaret ederek, “Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arasında çok merak ediyorum. Kıbrıslı Türkü’nün böyle bir hareketin arkasında olacağını gerçekten düşünmek istemiyorum. Bu işler, başka yerlere çekilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim burada bir Devletimiz, Cumhuriyetimiz var… Asırlardır mücadele vermekteyiz. Her halk kendi kendini yönetme hakkına sahip olmak ve bir devlet kurmak ister. Egemenlik, kendi kendini yönetme ve geleceğini kendinin tayin etmesidir. Başkalarının sizi yönetmesine asla kimse sıcak bakmaz, bakmamalıdır da. Ama bu ülkede birtakım olaylar yaşatılmaktadır. İnsanları başka yerlere çekmeye çalışıyorlar, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

-“Bunlar yaşanıyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ödün mü vereceğiz?”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede bir ekonomik krizin yaşandığının bilincinde olduğunu belirterek, “Tüm dünyada bir kriz vardır. Ukrayna-Rusya meselesi vardır… Üçüncü dünya savaşı belki başlamadı ama üçüncü dünya savaşı kadar ciddi bir durum vardır, çünkü büyük bir stoklama var. Gıda, petrol, gaz fiyatlarında bir artış görüyoruz. Tabii ki bizde bir devalüasyon vardı. Tüm bunlar birleşince bir pahalılık ortaya çıktı. Burada bizim devletimizin yapacak pek bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde de hayat pahalılığı anlamında benzer durumlar var. Güney Kıbrıs’ta da var. Şimdi bunlar yaşanıyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ödün mü vereceğiz?” diye diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tatar, meselenin “derin, siyasi konularla ilişkilendirilerek” insanların arasının açılmaya çalışıldığını söyledi.

“Kıbrıs Türkü buna alışmadı. Kıbrıs Türkü, her zaman, siyasi anlamda biri biriyle ters düşebilir, birini eleştirebilir ama her zaman sabah kahvesini birlikte içer. Ama şimdi işi oraya getiriyorlar ki -- öyle ağır hakaretler ve öyle ağır ithamlar ve laflar -- insanlar artık insanları bir birine selam vermeyecek pozisyona getirmeye çalışıyorlar. Her türlü hakareti, her küfrü ve lafları sosyal medya aracılığıyla yayıyorlar. Şimdi de hükümet güven oyu alırken, bu taraftan böyle bir eylem ve bir bakıma başka merkezlere ve Ankara’ya mesaj gönderme” ifadelerinde bulundu.