Tatar: "Tasarruf sahiplerinin birikimlerini muhafaza edip ekonomiye kanalize etmek önemli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bankacılık yaparken tasarruf sahiplerinin birikimlerini muhafaza edip ekonomiye kanalize etmenin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin geleceğine yön verirken doğru yönlendirmelerle kalıcı hizmetler vermenin önemine değinerek, önemli olanın bankacılık yaparken tasarruf sahiplerinin birikimlerini muhafaza edip ekonomiye kanalize etmek olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörünün kamuya entegre bir meslek dalı olduğunu kaydeden Tatar, faiz konusunun gündeme sıklıkla geldiğini, tasarruf sahibinin de makul bir faiz almazsa ülkeden para kaçışı olabileceğini söyledi.

İnternet bankacılığı ve ekonomilerin entegre olması ve aynı para biriminin kullanılması gibi nedenlerden dolayı paranın kontrolünün ve korunmasının kolay olmadığını kaydeden Tatar, rekabet içerisinde makul ölçülerde faizlerin kontrol edilmesi ve marjlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

“TEFECİLİK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER VAR”

Tefecilik konusunda yasal düzenlemeler de olduğuna dikkat çeken Tatar, bankacılık sektörünün güvenilirliği ve geleceği için eksikliklerin gündeme getirilmesinin gerektiğini söyledi.

Finans kuruluşları ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten Tatar, bu çalışmaların Merkez Bankası’nın denetimine alınmasının gerektiğini kaydetti ve yeni hükümet ile birlikte ilgili komitede bu çalışmaların tamamlanması ve finans piyasalarının bir bütün olarak değerlendirilmesi temennisinde bulundu.

Tasarrufların genel ekonomi içerisinde olması gerekenin üzerinde olduğunu belirten Tatar, bu tasarrufların ekonomiye kanalize edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde dahi yapılan çalışmalar ve verilen kredilerle ekonomiye katkı yapıldığını belirten Tatar, pandeminin sona ermesi ve reel ekonominin gelmesi gereken boyutlara gelmesi temennisinde bulundu.

Turizm, yükseköğretim, inşaat sektörü, kamusal faaliyetler ve hizmetler sektörünün ekonomilerinin eski boyutlara gelebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Tatar, hükümet programında bu çalışmaların planlandığını ifade etti.

Ekonomiye güven, istikrar ve yatırımların devamının önemine değinen Tatar, sağlık altyapısı ve güvenli bir ülke algısıyla tüm sektörlerde yabancıların yatırımlarıyla eski boyutlara ulaşılacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.

“GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”

Bir iktisatçı olarak gelişmeleri değerlendirdiğinde, geleceğe umutla baktığını belirten Tatar, yapılan çalışmaların, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin daha sağlam zeminde gelişmesi için siyasi iradenin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Siyasi zemin güçlüyse, geleceğe dair umutlar varsa, tüm alanlarda yapılacak çalışmaların getirisi ümidi pekişiyor” diyerek, bankacılık sektörünün ekonomiye güvenerek yatırımcılara destek vermesi önemine işaret etti.

Esas olanın KKTC’nin güçlenmesi olduğunu belirten Tatar, bankacılık sektörüne emek verenlere teşekkür etti.