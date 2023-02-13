Tatar, taziye defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de yaşanan deprem dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, taziye defterinde şunları belirtti:

“Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi şahsım ve Kıbrıs Türk halkını derin bir üzüntüye boğmuştur.

Meydana gelen depremde ne yazık ki binlerce kardeşimiz hayatlarını kaybetmiştir. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya illerindeki kardeşlerimizin hayatlarını kaybetmeleri yanında aynı tarihte deprem bölgesinde bulunan birçok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşım da hayatlarını kaybetmiştir.

Tarihsel süreçte her daim olduğu gibi anavatanımız Türkiye’nin tasası tasamız, üzüntüsü üzüntümüz, sevinci sevincimiz, kederi kederimiz, acısı acımızdır.

Türkiye ile her zaman tam bir uyum ve dayanışma içinde olan Kıbrıs Türk Halkı, depremin meydana gelmesinden saatler sonra derhal kardeşlerinin en zor günlerinde yardım seferberliğine girişmiştir.

Bu tarihi deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerimi sunuyor, bu vesile ile yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle acınızı yürekten paylaşıyor, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları adına başsağlığı ve metanet dileklerimi iletiyorum.”