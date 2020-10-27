Tatar, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM’ye gelişinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesine, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop’un onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ve beraberindeki heyetle yurda dönüyor.