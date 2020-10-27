banner22

Tatar, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Tatar, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
banner32

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM’ye gelişinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesine, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop’un onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ve beraberindeki heyetle yurda dönüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar, KKTC'ye hareket etti
Tatar, KKTC'ye hareket etti
  1. Kıbrıs
﻿