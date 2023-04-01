Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti

Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti
banner94
banner90

banner91
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti. Görüşme 15.30 civarında başladı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
﻿