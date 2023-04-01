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Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti
Kıbrıs
01 Nisan 2023 Cumartesi 15:59
Kıbrıs Genç Tv
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti. Görüşme 15.30 civarında başladı.
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