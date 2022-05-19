Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Gençlerimizin, bu coğrafyada kendi vatanında, kendi bayrağımız altında yaşamalarını temin etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda yürümeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının; bağımsızlık, geleceğe umutla bakabilme ve halk olarak varlığını sürdürebilme mücadelesini sürdürdüğünü” de vurguladı.

“Gelecek gençlerimizindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençliğin ülke yönetimini gelecekte devralacağını, bu nedenle gençliğin yaptığı çalışmaların ve kendilerini geliştirmelerinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli günlerde yapılan çalışmaların önemine işaret ederek, “Gençlerimizin bu coğrafyada kendi vatanında, kendi bayrağımız altında yaşamalarını temin etmek için uğraş verdiklerini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini organize edenleri de kutladı.