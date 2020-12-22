Tatar: “Temennim ve umudum, aşının başarılı olması ve pandeminin bir an önce sona ermesi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HÜR-İŞ Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

HÜR-İŞ ile uzun yıllar boyunca birçok başarılı çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, HÜR-İŞ Federasyonu’nun KKTC çalışma hayatına ve kamu işçilerinin haklarına yönelik birçok önemli çalışması olduğunu belirtti.

“Devletin işleyişi ve hizmetlerin vatandaşa ulaşmasında sizlerin katkıları son derece önemlidir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sendikalar ve hükümetin ortak paydada buluşabilmesinin önem ve gerekliliğine işaret etti.

Sendikalarla yakın çalıştığı her dönemde iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sendikaların Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde elini taşın altına koyan bir zihniyete sahip olduğunu belirtti.

Mart ayından itibaren Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, salgın sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü dile getirerek pandeminin ülke ekonomisine yönelik olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinin belirsiz bir hal almaya başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu tedbirleri ve kararları yerinde bulduğunu kaydederek bu süreçte bu kararlara uyarak destek vermek gerektiğini söyledi.

Bütçenin yakında Meclis’ten geçeceğiyle ilgili temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bütçede öngörülen gelirlerin gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı. Ekonomik faaliyetlerin kriz ortamında iyi gitmemesi ve devletin beklediği gelirleri elde edememesi durumunda bir takım sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Temennim ve umudum, aşının başarılı olması ve pandeminin bir an önce sona ermesidir. Hem devletimizin hem de çalışan insanlarımızın endişelerini ortadan kaldırmak için el birliğiyle çalışmamız lazımdır.” dedi.

Konuşmasının devamında, kamudaki işçiler gibi özel sektörde çalışan işçilerin de haklarının önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ekonominin genel çerçevesinde bunun da değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek yaşanan salgın döneminden özel ve kamu sektördeki çalışanların, iş insanlarının, çiftçi ve hayvancıların başarıyla çıkmasının gerekliliğine işaret etti.

21 Aralık Şehitler Haftası’nda, şehitlerin anıldığı bir hafta içerisinde bulunduğumuzu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, büyük acılar yaşayan Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün KKTC’de, güven içerisinde yoluna devam ettiğinin altını çizerek, şehitlere rahmet, gazilere ise şükran duygularını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, HÜR-İŞ Federasyonu yönetici ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.