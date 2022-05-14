Tatar: “Thalassemia hastalığı ile ilgili çok başarılı çalışmalara imza atılıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Bilim ve Sağlık Komitesi ile Kıbrıs Türk Thalassemia Derneği’nin iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Talasemi Günü” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Genetik Hastalıklar ve Moleküler Genetik Profesörü Dr. Erol Baysal’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Baysal’ın thalassemia hastalığı ile ilgili birçok başarıya imza attığını ve bu başarıların da özverili çalışmayla olabileceğini dile getirdi.

Cuöhurnaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erol Baysal’ın, KKTC halkına hizmet etmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle anlamlı bir etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

“THALASSEMİA HASTALIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN GEREKLİ TESTLERİ YAPTIRMAK BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da yaptığı konuşmada, Thalassemianın, ülke için oldukça önemli bir konu olduğunu belirterek 1980 yılında geçen yasa sayesinde thalassemia oranının azaldığını, ancak son 2 yılda 5 thalassemialı doğum gerçekleşmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Thalassemia hastalığının önüne geçmek için gerekli testleri yaptırmanın önemini vurguladı.

Daha sonra Kıbrıs Türk Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Sibel Tatar’a plaket takdiminde bulundu.

“KKTC, DÜNYADA EVLİLİK ÖNCESİ THALASSEMİA TESTİNİ ZORUNLU HALE GETİREN İLK ÜLKEDİR”

Genetik Hastalıklar ve Moleküler Genetik Profesörü Dr. Erol Baysal da yaptığı konuşmada, KKTC’nin dünyada evlilik öncesi thalassemia testini zorunlu hale getiren ilk ülke olduğunu belirterek bu konuda çok önemli başarılar elde edildiğini ve bu başarılarla gurur duyulması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikte; Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği As Başkanı Ahmet Varoğlu, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi Sertunç Tuncel, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Prof. Dr. Füsun Yıldız, Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Nuray Yeşiladalı da birer konuşma yaparak thalassemia hastalığı ile ilgili verilen mücadeleye dikkat çekti.