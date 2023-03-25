Tatar, TMT Mücahitler Derneği Genel Kurulu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Genel Kurulu’na katılarak yaptığı konuşmada, hayatta olmayan mücahitleri yad etti ve yeni yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs davasındaki mücadelenin sürdüğünü ifade ederek Kıbrıs’ta ancak iki eşit devletin iş birliği ile bir antlaşma olabileceğini tüm dünyaya ve uluslararası topluma ifade etmeye devam ettiklerini söyledi.

Tatar, “Bizim davamız Türklük davasıdır, bizim davamız Kıbrıs Türk halkının davasıdır. Aynı zamanda Türkiye’nin de davasıdır. Doğu Akdeniz’deki önemli gelişmelerle KKTC’nin önemi artmıştır. Bu bölgede parlayacak olan KKTC’nin, terk edilip de federal temelde bir anlaşmayı düşünmek söz konusu değildir” dedi; egemenlikten, Türk askerinin varlığının ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamından asla vazgeçilmeyeceği vurgusu yaptı.

- “Doğu Akdeniz’de bayrağımızı sonsuza dek gönderde tutabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki duruşunu değiştirmeyeceğini belirten Tatar, bu duruşun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm dünyaya BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yapmasının, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların ve kısıtlamaların bir zulüm haline geldiğini belirtmesinin, KKTC’nin Anayasal adıyla gözlemci statüsünde Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) kabul edilmesi ve son olarak Ankara’da gerçekleşen TDT toplantısında KKTC’nin gözlemci üye olarak yer almasının izlenen siyasetin sonucu olduğunu söyledi.

“Milli duruşumuzla Türk dünyasının bir parçası olarak Doğu Akdeniz’de bayrağımızı sonsuza dek gönderde tutabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Tatar, yeni siyasetin devletten devlete süreceğine işaret etti.

“Çok bedeller ödedik. Tüm bu acılardan sonra uzlaşı için boş vaatlerle bizi yanlış yerlere sürüklemelerine asla müsaade etmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin girilen bu yoldan vazgeçip siyasetini değiştireceğini düşünmediğini belirtti.

KKTC’yi yaşatmanın ve güçlendirmenin önemine ve Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde yola birlik ve beraberlik içinde, dayanışma içinde devam edilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının silahlanma faaliyetlerinin de hiç kimseye hizmet etmediğine işaret etti.